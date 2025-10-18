13 dự án ở Đà Nẵng được chuyển nhượng đất để người dân tự xây nhà

TPO - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông báo kết quả kiểm tra điều kiện đối với đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây nhà ở.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, kể từ ngày 1/8/2024, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực thi hành, quy định trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo gửi cho Sở Xây dựng về việc quyền sử dụng đất đủ điều kiện được chuyển nhượng.

Đến nay, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã tiếp nhận, ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra điều kiện đối với đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với 13 dự án đủ điều kiện.

Đà Nẵng công bố 13 dự án được chuyển nhượng đất cho người dân tự xây nhà.

Cụ thể là dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An (phường Điện Bàn Đông) do Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An với 355 lô đất; dự án Khu đô thị Thành Hà, phân khu 1 (phường Hội An Tây) của Công ty cổ phần Tập đoàn Royal Capital với 315 lô.

Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1 tại xã Núi Thành có 62 lô và Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2 có 219 lô (cả hai đều của Công ty cổ phần CP Đầu tư và phát triển FVGLAND).

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam có hai dự án đủ điều kiện chuyển nhượng. Trong đó có Khu đô thị Ngọc Dương Riverside mở rộng tại phường Điện Bàn Đông có 140 lô; Khu phố chợ Điện Nam Bắc tại phường Điện Bàn Đông có 28 lô.

Bên cạnh đó còn có, dự án Khu dân cư An Phú tại phường Quảng Phú của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam có 200 lô; Dự án Khu dân cư Tam Quang (giai đoạn 4) tại xã Núi Thành của Công ty TNHH Kinh doanh địa ốc Vạn Kim có 80 lô.

Dự án Khu phố chợ Chiên Đàn tại xã Chiên Đàn của Công ty cổ phần Địa ốc Newland Quảng Nam có 239 lô. Dự án Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi (giai đoạn 1) tại phường Điện Bàn Đông Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn - Thành Đạt có 230 lô.

Ngoài ra, còn có dự án Khu dân cư trung tâm thị trấn Tân An Xã Hiệp Đức Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Địa ốc Quảng Nam có 126 lô; Khu phố chợ Đông Phú tại xã Quế Sơn của Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 591 và Công ty cổ phần An Thịnh có 262 lô; Dự án Khu dân cư Phong Nhị tại phường An Thắng có Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ QHB có 211 lô.