Địa ốc

Google News

TPHCM sẽ có thêm gần 1.100 ha đất làm dự án bất động sản

Duy Quang
TPO - 74 khu đất có tổng diện tích khoảng 1.079 ha được Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND TPHCM thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa trình UBND TPHCM về việc thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội.

Theo đó, 74 khu đất dự kiến thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

74 khu đất có tổng diện tích khoảng 1.079 ha, trong đó diện tích đất ở 531 ha, gồm đất ở hiện hữu (8,21 ha) và đất dự kiến chuyển mục đích thành đất ở khoảng 523 ha, diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích khoảng 42 ha, không có chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.

anh-minh-hoa-1.jpg
TPHCM sẽ có thêm 74 khu đất có tổng diện tích khoảng 1.079 ha để làm nhà ở.

Trong đó, khu vực TPHCM cũ có 15 khu đất với tổng diện tích khoảng 70 ha, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 59 khu đất với tổng diện tích đất hơn 1.009 ha.

Các khu đất được xem xét thực hiện thí điểm căn cứ vào các tiêu chí như phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt; được thực hiện tại khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, tổng diện tích các khu đất, thửa đất ở trong các dự án thí điểm (bao gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở) không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch (so với hiện trạng sử dụng đất ở) theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 đã được phê duyệt.

Đối với khu đất còn lại mà các tổ chức đã đăng ký thực hiện dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì tổ chức xem xét đánh giá đợt tiếp theo (đợt 2) trong tháng 10/2025.

Tháng 6/2025, HĐND tỉnh Bình Dương cũ đã ban hành nghị quyết thông qua danh mục 201 khu đất với diện tích 983 ha, dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2025 của Quốc hội.

Duy Quang
