Hà Nội: 169 khu đất không đủ điều kiện thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận

Thanh Hiếu
TPO - Sau khi rà soát, Sở NN&MT Hà Nội xác định có 169 khu đất xin thực hiện thí điểm dự án nhà thương mại qua thỏa thuận theo Nghị quyết 171 của Quốc hội nhưng không đáp ứng được các tiêu chí theo quy định.

Sở NN&MT Hà Nội vừa công bố danh sách các dự án không đáp ứng điều kiện, tiêu chí đưa vào Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất).

Theo Sở NN&MT Hà Nội, có tổng cộng 169 khu đất dự án xin thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 171 nhưng không đáp ứng được các tiêu chí theo quy định.

dji-0105-2831-9826.jpg
Một khu đất nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Ví như, khu đất đề xuất thực hiện dự án Khu nhà ở Sài Đồng không phù hợp quy hoạch phân khu đô thị N10.

Khu đất đề xuất thực hiện dự án nhà ở sinh thái Khánh Hà không phù hợp quy hoạch; Có một phần diện tích trùng lấn với địa điểm đề xuất xây dựng khu nhà ở xã hội tập trung của thành phố thuộc ô quy hoạch ký hiệu C3-1.

Khu đất đề xuất thực hiện dự án nhà ở Đa Tốn có hồ sơ tài liệu gửi kèm không đủ cơ sở để xác định vị trí khu đất để đánh giá về quy hoạch đô thị, phân khu…

Sở NN&MT Hà Nội cũng có thông báo mời các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15.

Hồ sơ gồm tài liệu chứng minh năng lực tài chính; Bản sao giấy tờ chứng minh đang có quyền sử dụng đất; trích lục bản đồ hoặc sơ đồ vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án thí điểm...

Trước đó, tại kỳ họp thứ 25, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Danh mục gồm 150 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm với tổng diện tích khoảng 690,1ha.

Được biết, các khu đất thực hiện dự án thí điểm phải đáp ứng các điều kiện như: Phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt.

Thanh Hiếu
#Thí điểm #Nhà ở thương mại #Thỏa thuận #Hà Nội

