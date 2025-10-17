Hà Nội: Giao đất để triển khai hàng loạt dự án nhà ở

TPO - UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định giao đất tại phường Thượng Cát, phường Phú Thượng và xã Sơn Đồng để chủ đầu tư triển khai các dự án nhà ở trên địa bàn.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành hàng loạt quyết định giao đất để xây dựng các khu nhà ở trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao 10.574,57m2 đất tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Lại Yên – Vị trí X6, huyện Hoài Đức (nay là xã Sơn Đồng, Hà Nội) cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị mới Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán.

Trong số 10.574,57m2 đất được giao, có 9.759m2 đất để xây dựng nhà ở liền kề thấp tầng và nhà ở biệt thự; 815,57m2 đất để xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công cộng, cây xanh theo quy hoạch của khu vực.

Cùng với đó, UBND TP. Hà Nội cũng quyết định giao 14.846m2 đất tại ô H1HH1 thuộc Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) cho Công ty TNHH JVH31 Vina để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình dịch vụ công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị Tây Hồ Tây

Thời hạn sử dụng đất đối với công ty tính đến ngày 20/8/2062; Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Ngoài ra, UBND TP. Hà Nội quyết định giao cho Công ty cổ phần Đầu tư bền vững và phát triển PCI được chuyển mục đích sử dụng 8.896,7m2 và giao 5.293,9m2 đất (đã hoàn thành GPMB) tại phường Phú Thượng để thực hiện dự án Khu nhà ở Thái Hà Spring Garden.

Trong tổng số 14.190,6m2 đất có 10.464,8m2 để xây dựng công trình; 3.725,8m2 đất để xây dựng đường theo quy hoạch.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư liên hệ với các sở, ngành liên quan để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất; nhận bàn giao đất trên bản đồ và ngoài thực địa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai dự án đúng quy định.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định.