Địa ốc

Google News

Hà Nội: Dự án nhà ở xã hội có giá bán gần 30 triệu đồng/m2 chính thức nhận hồ sơ

Thanh Hiếu
TPO - Thời gian nhận hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội Thượng Thanh từ 1/10 đến 4/11/2025. Các căn hộ tại dự án này có giá bán là 29,4 triệu đồng/m2 chưa gồm phí bảo trì, còn giá thuê mua là 346.701 đồng/tháng/m2. Đây là dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội có giá bán cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 1/10, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội Thượng Thanh tại phường Bồ Đề.

Theo đó, dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh gồm 3 khối nhà cao 22 tầng có ký hiệu CT1, CT2, CT3 (không bao gồm tầng hầm và tum thang) với tổng số 1.951 căn. Trong đó, 1.765 căn để bán và 186 căn thuê mua. Các căn hộ có diện tích từ 32,31m2 đến 69.9m2.

Dự án do Liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam thực hiện.

Giá bán trung bình: 29,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có kinh phí bảo trì).

Giá thuê mua trung bình: 346.701 đồng/tháng/m2 (đã bao gồm VAT).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua: Từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 4/11/2025 (không bao gồm các ngày chủ nhật).

image-20220823110456.jpg
Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh (ảnh minh họa)

Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ: Công trình CT1 dự kiến bắt đầu ký hợp đồng từ 24/11/2025; công trình CT2, CT3 dự kiến bắt đầu ký hợp đồng từ 26/1/2026.

Khách hàng nộp hồ sơ bản mềm scan bằng hình thức online qua Website: https://www.ricecitylongchau.com (để đảm bảo việc kiểm tra hồ sơ được đầy đủ khách quan, mỗi ngày Liên danh tiếp nhận và xử lý tối đa 70 bộ hồ sơ).

Sau khi hồ sơ khách hàng đã nộp hồ sơ bản mềm scan bằng hình thức online qua Website, Liên danh tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, đối chiếu với quy định hiện hành để hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, khách hàng sẽ được cấp mã QR code để nộp hồ sơ bản cứng theo quy định tại trụ sở Đảng ủy – UBND phường Cự Khối (cũ).

Chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp tại địa điểm duy nhất nêu trên.

Lưu ý:

- Người đứng đơn trực tiếp nộp hồ sơ, ký giấy biên nhận hồ sơ và đăng ký nguyện vọng diện tích căn hộ.

- Các giấy tờ kèm theo đề nghị nộp bản sao chứng thực (giấy xác nhận thường trú, tạm trú, chứng minh thư, căn cước công dân).

- Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác khi kê khai hồ sơ.

- Trường hợp người nộp hồ sơ thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì phải nộp các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng trên để chủ đầu tư có căn cứ ưu tiên hỗ trợ về nhà ở mà không thông qua bốc thăm với một tỷ lệ nhất định.

Thanh Hiếu
