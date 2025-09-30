Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

'Lộ' liên danh nhà đầu tư khu nhà ở xã hội hơn 9.300 tỷ tại Hà Nội

Đình Phong
TPO - Dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh (Hà Nội) do liên danh Viglacera – Hoàng Thành – Central thực hiện với tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội mới đây có quyết định chấp thuận liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1, tại xã Phúc Thịnh, theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất.

Theo quyết định, liên danh nhà đầu tư được chấp thuận bao gồm: Tổng công ty Viglacera - CTCP, Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành và Công ty CP Xây dựng Central.

z7062214809553-c1867b50552de780ac3bbe68853bc4bd.jpg
Dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh (Hà Nội) có tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 8.690 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Dự kiến, chi phí bồi thường khoảng 617 tỷ đồng.

Theo cơ cấu vốn góp, Viglacera giữ vai trò chủ lực với 825 tỷ đồng (55%), Hoàng Thành góp 450 tỷ (30%) và Central 225 tỷ (15%). Tổng cộng, ba doanh nghiệp sẽ góp 1.500 tỷ đồng và huy động thêm khoảng 7.800 tỷ đồng để triển khai dự án.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 44,6ha, quy mô dân số là khoảng 12.465 người. Dự án sẽ cung cấp khoảng 3.530 căn hộ, trong đó có 3.103 căn nhà ở xã hội, 427 căn chung cư thương mại, và 99 căn nhà thấp tầng liền kề.

Về Viglacera trong liên danh nhà đầu tư, hồi tháng 3 doanh nghiệp này cùng Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) cũng đã khởi công xây dựng 1.104 căn hộ nhà ở xã hội CT3 - thuộc dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City tại ô đất CT3, khu đô thị Kim Chung.

Phát triển NOXH là một trong các định hướng quan trọng của Viglacera trong năm 2025. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HĐQT công ty cho biết sẽ tiếp tục phát triển các khu nhà ở xã hội/nhà ở công nhân đồng bộ với phát triển KCN hiện có tại các KCN Đồng Văn IV, Phú Hà, Đông Mai, Yên Phong…; Nhà ở xã hội tại Kim Chung (CT3, CT5). Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở xã hội/nhà ở công nhân tại KCN Tiền Hải-Thái Bình (5,2ha), KCN Phú Hà-Phú Thọ (8,4ha).

Thời gian tới, Viglacera sẽ tiếp tục triển khai phát triển quỹ đất các khu nhà ở/đô thị cho các giai đoạn tiếp theo tại các địa bàn theo danh mục kế hoạch đầu tư; Xúc tiến tìm kiếm các dự án mới (KCN-ĐT-DV) trên địa bàn các tỉnh: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai, Hưng Yên, Lạng Sơn, Khánh Hòa...

Được biết, gần vị trí dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1, khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2 cũng đang được liên danh liên quan đến Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc xúc tiến.

Dự án này rộng gần 40 ha, trong đó 12,3 ha dành cho nhà xã hội, dự kiến cung cấp khoảng 3.344 căn chung cư và 114 căn nhà thương mại thấp tầng, với tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng.

Cả 2 khu nhà ở xã hội này đều nằm trong nhóm 5 khu nhà ở xã hội tập trung từng được TP. Hà Nội đề xuất thí điểm từ giai đoạn 2016 – 2017.

Trước đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư và khởi công các dự án này chậm nhất vào tháng 9, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển 56.200 căn nhà xã hội đến năm 2030 theo Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ.

Đình Phong
