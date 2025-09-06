Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Đề xuất công an xác nhận thu nhập cho người lao động tự do mua nhà ở xã hội

Ngọc Mai

TPO - Nhiều người lao động thu nhập thấp ở đô thị không có hợp đồng lao động khó xin xác nhận thu nhập tại UBND cấp xã, phường. Theo đó, mới đây, Bộ Xây dựng đề xuất xác nhận thu nhập đối tượng này ở công an.

Chị Bích Thu (quê ở Bắc Giang) đang làm nghề lao động tự do tại Hà Nội. Chị Thu cho biết: “Tôi đọc được nhiều thông tin các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội chuẩn bị mở bán nên đi làm hồ sơ. Thế nhưng, khi xác nhận thu nhập tại xã rất khó vì họ cho biết không có căn cứ nào chứng minh thu nhập của tôi dưới 15 triệu đồng/tháng vì tôi không có giấy tờ chứng minh. Bên cạnh đó, dù không phải xác minh về tạm trú nhưng nếu không có tạm trú trên địa bàn thì cũng gây khó cho việc xác minh thu nhập”.

Chị Thu cũng như hàng trăm trường hợp hợp khác là lao động tự do trên địa bàn Hà Nội đang gặp khó khăn trong việc xác minh thu nhập.

Đại diện UBND nhiều phường, xã trên địa bàn Hà Nội đều cho rằng không có căn cứ nào để xác minh thu nhập của đối tượng lao động tự do. Nếu chỉ ký mà không đi thẩm tra lại thu nhập của người dân cũng không đúng.

Lãnh đạo UBND phường Khương Đình (Hà Nội) cho biết, hiện mỗi ngày phường có hàng trăm hồ sơ của công dân đến làm thủ tục công chứng, chứng thực trong khi chỉ có một lãnh đạo phường ký. Nếu phải thêm xác nhận thu nhập thì các phường sẽ quá tải, chỉ biết ký nhưng không biết công dân có thu nhập ra sao.

Mới đây, Bộ Xây dựng đề xuất người thu nhập thấp ở đô thị không có hợp đồng lao động sẽ xin xác nhận ở công an thay vì UBND cấp xã, phường như hiện nay tại dự thảo sửa đổi, bổ sung của Nghị định 100/2024 quy định chi tiết một số điều về nhà ở xã hội.

noxhda.jpg
Một dự án nhà ở xã hội tại Đông Anh (Hà Nội).

Theo đó, đối tượng người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động phải đảm bảo điều kiện về thu nhập theo quy định và được cơ quan công an cấp xã nơi thường trú/tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, công an cấp xã sẽ căn cứ thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận điều kiện về thu nhập cho người dân.

Bộ Xây dựng sẽ sửa đổi, bổ sung các mẫu giấy tờ chứng minh, xác nhận điều kiện để đảm bảo đồng bộ với quy định trên.

Theo quy định hiện hành, UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú, tạm trú sẽ xác nhận điều kiện thu nhập của đối tượng này.

Lý giải đề xuất trên, Bộ Xây dựng cho biết, hiện UBND cấp xã không có thông tin, dữ liệu dân cư để làm căn cứ xác nhận thu nhập, gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Tình trạng này đã được nhiều địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh... phản ánh về Bộ.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng giao Bộ Công an đổi mới cơ sở dữ liệu dân cư, bổ sung thông tin đánh giá người đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về nhà xã hội hồi tháng 3.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó, 146 dự án hoàn thành (103.717 căn); 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai (127.261 căn); 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (402.581 căn).

Riêng 7 tháng đầu năm nay, có gần 37.000 căn được hoàn thành, bằng 80% kết quả năm ngoái và gấp 7 lần năm 2022.

Ngọc Mai
#nhà ở xã hội #xác nhận thu nhập #lao động tự do #Bộ Xây dựng #dữ liệu dân cư #đăng ký nhà ở #thủ tục nhà ở

