Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội tại xã Ngọc Hồi

TPO - Đoàn giám sát của Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội đề nghị thành phố đẩy nhanh thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, kêu gọi nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội trên địa bàn xã Ngọc Hồi.

Ngày 4/9, Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội đã giám sát công tác triển khai các khu nhà ở xã hội trên địa bàn xã Ngọc Hồi.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi cho biết, hiện trên địa bàn xã đang triển khai dự án xây dựng khu chung cư cao tầng do Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 (COMA7) là chủ đầu tư. Dự án đã hoàn thành GPMB, hạ tầng giao thông tiếp giáp đường nội bộ khu dân cư.

Tháng 7/2025, Sở Xây dựng đã cấp phép cho chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với công trình 1 tầng hầm và 15 tầng, cộng tum thang.

Ngoài ra, trên địa bàn xã có khu đất tập trung tại ô đất C1-5 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S5. Ô đất này được quy hoạch là 1 trong 5 khu nhà ở xã hội tập trung trên địa bàn thành phố đã được UBND thành phố chỉ đạo triển khai từ tháng 3/2025. Tuy nhiên, đến nay, UBND xã Ngọc Hồi chưa nhận được các nội dung triển khai dự án liên quan đến địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, vị trí X1 khu đất nhà ở xã hội tập trung tại ô C1-5 nằm trong phạm vi ranh giới khu đất nghiên cứu quy hoạch mở rộng khu tổ hợp ga Ngọc Hồi cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Vì vậy, sở đã tham mưu UBND thành phố chuyển vị trí nhà ở tập trung tại ô C1-5 bằng ô đất có ký hiệu C3-5.

UBND xã Ngọc Hồi cũng cho biết, vị trí ô đất X2 cũng được xã trình thành phố làm khu tái định cư sau khi GPMB mở rộng khu tổ hợp ga Ngọc Hồi cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Đoàn giám sát Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội thực địa tại dự án

Đoàn giám sát cho rằng, việc bố trí đất làm nhà ở xã hội và tái định cư đều nhằm thực hiện Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030. Do đó, Đoàn giám sát đề nghị các sở, ngành và địa phương rà soát, tích hợp 2 nhiệm vụ nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội. Đồng thời, đẩy nhanh thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, song cùng với việc kêu gọi nhà đầu tư, để tiến độ dự án được triển khai, tránh chậm trễ.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát đề nghị đơn giản hóa thủ tục, đẩy nhanh tiến độ, nhất là việc xét duyệt đủ điều kiện của nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án nhà ở xã hội.

Đoàn giám sát cũng đề nghị trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch các khu nhà ở, khu đô thị hoặc quy hoạch phân khu Sở Quy hoạch và Kiến trúc phải xác định quỹ đất dành để phát triển tập trung các khu nhà ở xã hội. Trong đó, cần chú trọng ở ven khu vực đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Cùng ngày, Ban Đô thị HĐND thành phố đã giám sát tình hình triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh.