Cần Thơ thúc tiến độ 6 chủ đầu tư nhà ở xã hội

TPO - Sở Xây dựng TP. Cần Thơ vừa có văn bản gửi đến 6 chủ đầu tư, yêu cầu tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn, nhằm hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Theo chỉ tiêu, TP. Cần Thơ phải hoàn thành 16.900 căn NOXH trong hai giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030. Trong giai đoạn 2021 - 2024, thành phố (trước khi sáp nhập) mới hoàn thành 2.252 căn.

Để đạt mục tiêu, Sở Xây dựng đã liệt kê một số dự án trọng điểm. Cụ thể, dự án Chung cư NOXH 1 - An Phú Ecocity tại phường Cái Răng do Công ty TNHH An Phú Cần Thơ làm chủ đầu tư, cam kết năm 2025 hoàn thành 176 căn.

Dự án Khu NOXH phường Đại Thành dự kiến hoàn thành 98 căn trong năm 2025. Dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân vận hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 tại xã Châu Thành, do Ban Quản lý dự án chuyên ngành điện và Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 làm chủ đầu tư, cam kết hoàn thành khoảng 100 căn trong năm 2025.

Dự án Chung cư NOXH Hồng Loan 5C.

Cùng với đó, dự án Khu chung cư NOXH Nam Long 2 tại phường Cái Răng, do Công ty CP Đầu tư Nam Long - Chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư, cam kết trong năm 2025 sẽ đủ điều kiện bán 683 căn hộ hình thành trong tương lai.

Dự án Chung cư NOXH Hồng Loan 5C tại phường Cái Răng, do Công ty CP Xây dựng - Thương mại Địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư, sẽ khởi công 420 căn trong năm 2025. Ngoài ra, dự án nhà ở tại Khu thiết chế Công đoàn Khu công nghiệp An Nghiệp (phường Sóc Trăng) cũng khởi công xây dựng với quy mô 1.050 căn.

Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư tập trung thực hiện quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, tuân thủ quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và các quy chuẩn hiện hành; đồng thời phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao.

Để đáp ứng nhu cầu bức thiết về chỗ ở cho người lao động, mới đây, dự án Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp An Nghiệp (phường, Sóc Trăng) vừa chính thức khởi công, với quy mô khoảng 1.050 căn hộ. Đây là dự án NOXH đầu tiên tại Sóc Trăng (trước sáp nhập) và là dự án thứ 10 của TP. Cần Thơ (mới). Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp chỗ ở cho khoảng 2.100 - 2.500 công nhân, góp phần cải thiện đời sống và an sinh xã hội.