Cận cảnh dự án nhà ở xã hội rẻ nhất Thủ đô chuẩn bị nhận hồ sơ mua, thuê mua

TPO - Với giá bán dự kiến 20,6 triệu đồng/m2 (chưa gồm kinh phí bảo trì), dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ được xem là rẻ nhất Thủ đô thời điểm hiện tại. Dự kiến, chủ đầu tư sẽ nhận hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội Uy Nỗ vào đầu quý 4/2025.