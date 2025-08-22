Cận cảnh dự án nhà ở xã hội rẻ nhất Thủ đô chuẩn bị nhận hồ sơ mua, thuê mua

TPO - Với giá bán dự kiến 20,6 triệu đồng/m2 (chưa gồm kinh phí bảo trì), dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ được xem là rẻ nhất Thủ đô thời điểm hiện tại. Dự kiến, chủ đầu tư sẽ nhận hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội Uy Nỗ vào đầu quý 4/2025.
Cũng theo thượng tá Nguyễn Văn Dũng, để giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình, Tổng Công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công; lựa chọn các nhà cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị lớn, uy tín, có thương hiệu, năng lực để ký hợp đồng trực tiếp, không qua khâu trung gian. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Quản lý dự án thường xuyên xuống công trường kiểm tra, giám sát thi công.
Sau dự án này, Tổng Công ty 319 sẽ tiếp tục khởi công các dự án NƠXH và nhà ở cho lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Nội.