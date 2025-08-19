Nhà ở xã hội bước sang trang mới với tư duy “đáng sống” từ Vingroup

Phân khúc nhà ở xã hội đang đứng trước cơ hội bứt phá khi nhu cầu ở thực lớn, định hướng phát triển rõ ràng và xuất hiện những doanh nghiệp lớn tham gia thị trường bằng tư duy mới. Trong đó, Vingroup là đơn vị tiên phong phát triển mô hình nhà ở xã hội đáng sống, văn minh và đồng bộ tiện ích.

Cuộc chuyển mình tất yếu của thị trường

Tại Việt Nam, nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội (NƠXH) rất lớn. Lực cầu này đến từ hàng triệu người dân đô thị, công nhân khu công nghiệp, lao động thu nhập thấp đang tìm nơi an cư phù hợp. Tuy nhiên, nguồn cung phân khúc này dù đang được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ.

Bên cạnh đó, hầu hết các dự án nhà ở giá rẻ hay NƠXH chỉ dừng ở việc giải quyết chỗ ở, chưa chú trọng đến các tiêu chuẩn về tiện ích, môi trường và hạ tầng. Không ít công trình còn thiếu tính kết nối và các dịch vụ việc làm, giáo dục, y tế… khiến giá trị sử dụng giảm đáng kể. Điều này cũng khiến không ít người lao động phải cân đo đong đếm giữa hai lựa chọn: mua nhà ở xa hay thuê nhà gần chỗ làm, gần tiện ích.

Nhiều dự án NƠXH chưa chú trọng đến tiện ích, môi trường,…

Để giải quyết thực trạng trên, Chính phủ đã đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành 1 triệu căn NƠXH, trong đó riêng năm 2025 là 100.000 căn. Bên cạnh đó, các chính sách mua nhà cũng như ưu đãi về lãi suất cũng liên tục được đưa ra nhằm hỗ trợ người dân có nhu cầu thực, quan điểm phát triển dự án cũng khắt khe hơn. NƠXH không chỉ là chỗ che mưa, che nắng mà phải là không gian sống thực sự đáng giá, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ở góc độ thị trường, đây cũng là khoảng trống mời gọi những nhà phát triển có tiềm lực và tầm nhìn dài hạn. Trong đó, Vingroup đang tiên phong bước vào lĩnh vực này với vai trò doanh nghiệp dẫn dắt, cam kết cả về quy mô, chất lượng lẫn tiến độ, thể hiện qua hàng loạt dự án NƠXH đang được phát triển trên cả nước, như Thanh Hoá, Hải Phòng, Quảng Trị, Khánh Hòa…

Khác với mô hình NƠXH truyền thống, Vingroup tiên phong xây dựng các dự án theo tư duy “không chỉ là chốn ở”. Ngoài căn hộ chất lượng, các dự án còn được đầu tư hệ tiện ích, cảnh quan, môi trường sống nhân văn, cộng đồng gắn kết. Đây cũng là lần đầu tiên trên thị trường xuất hiện khái niệm NƠXH đáng sống, hướng tới thay đổi cách nhìn lâu nay về phân khúc này.

Vingroup đang tiên phong phát triển các dự án NƠXH đáng sống với 59 tiện ích đồng bộ

Happy Home Tràng Cát: Chuẩn sống mới cho nhà ở xã hội

Khởi công tháng 1/2024, Happy Home Tràng Cát của Vingroup là dự án NƠXH quy mô lớn nhất tại Hải Phòng. Tọa lạc tại Khu kinh tế Đình Vũ, dự án sở hữu vị trí đắc địa khi chỉ mất 3 phút để tới KCN Tràng Cát, 6 phút ra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, 10 phút tới sân bay quốc tế Cát Bi, và 12 phút vào trung tâm thành phố. Vị trí này không chỉ thuận lợi cho người lao động trong các khu công nghiệp, mà còn phù hợp với các gia đình trẻ muốn vừa an cư vừa thuận tiện công việc.

Happy Home Tràng Cát được xây dựng ngay tại trung tâm công nghiệp của Hải Phòng

Với quy mô 28,14 ha, mật độ xây dựng chỉ 31,5%, Happy Home Tràng Cát là tổ hợp gồm 27 tòa chung cư cao 7-9 tầng, mang tới 3.800 căn hộ đa dạng diện tích từ 28,8-70m2,…

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt là dự án được tích hệ tiện ích vượt trội so với mặt bằng chung của phân khúc NƠXH. Happy Home Tràng Cát sở hữu tới 59 tiện ích ngoài trời, 3 công viên, 4 vườn hoa, quảng trường, khu thể thao (sân cầu lông, yoga, gym ngoài trời), khu cắm trại, vườn đọc sách… Liền kề dự án là 3 trường học liên cấp, trạm y tế phường và 2 tòa nhà văn phòng.

Happy Home Tràng Cát sở hữu nhiều tiện ích, đáp ứng đủ cho nhu cầu thiết yếu của cư dân

Đặc biệt, không gian sống của cư dân được quy hoạch thoáng đãng với nhiều mảng xanh - yếu tố thường bị bỏ qua ở các dự án NƠXH trước đây. Sự kết hợp giữa vị trí, tiện ích và môi trường này giúp dự án tiệm cận tiêu chuẩn của nhiều khu đô thị thương mại, nhưng giá bán vẫn ở mức dễ tiếp cận.

Với quy mô lớn và chất lượng vượt trội, Happy Home Tràng Cát không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư cấp bách của người dân, mà còn là minh chứng cho cam kết “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người” của Vingroup. Dự án cũng thể hiện triết lý phát triển NƠXH đáng sống, góp phần nâng tiêu chuẩn chung cũng như thay đổi tư duy của thị trường với phân khúc này.