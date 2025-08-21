Giám sát chặt mua bán nhà ở xã hội

TP - Dù thuộc đối tượng mua nhà ở xã hội (NOXH), nhưng nhiều người dân có nhu cầu vẫn khó tiếp cận do số lượng có hạn. Bên cạnh đó, quá trình triển khai các dự án còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Ban Ðô thị HÐND thành phố đề nghị cơ quan chức năng tăng cường giám sát, hạn chế tình trạng mua NOXH rồi cho thuê.

Một dự án NOXH đang được triển khai xây dựng

Nhiều vướng mắc

Hiện nay, giá bất động sản tại Hà Nội tăng cao nên nhiều người, nhất là gia đình trẻ xem nhà ở xã hội (NOXH) là cứu cánh cho giấc mơ an cư tại Thủ đô.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông tin về tiến độ dự án NOXH tại xã Đông Anh. Theo đó, dự án gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum với 419 căn NOXH để bán và 47 căn cho thuê. Giá bán NOXH tại dự án này dự kiến khoảng 20,6 triệu đồng/m2. Mức giá trên được xem là khá thấp so với mặt bằng chung của khu vực, bởi cách đó không xa, một số dự án nhà ở thương mại đang được rao bán lên đến cả trăm triệu đồng/m2.

Trước đó, liên danh CTCP Him Lam Thủ đô và CTCP BIC Việt Nam đã công bố thông tin chính thức về dự án NOXH Rice City Long Châu với mức giá dự kiến lên tới 26 - 27 triệu đồng/m2. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đã tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ cho khách hàng. Đến nay, đã có hàng chục nghìn khách hàng đăng ký và được kiểm tra hồ sơ. Đặc biệt, dự án NOXH Hạ Đình (phường Thanh Liệt) được xem là “hót” nhất hiện nay, bởi dự án nằm ở nội đô, nhưng giá bán dự kiến chỉ 25 triệu đồng/m2.

Theo UBND thành phố Hà Nội, từ cuối năm 2024 đến nay, nhiều dự án NOXH tại Thủ đô liên tục được khởi công. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án ở các khu vực vùng ven. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng khó tiếp cận được với các dự án NOXH đang triển khai. Chị Nguyễn Thị Phượng (trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) cho biết, chị là nhân viên văn phòng một Cty . Hiện gia đình chị vẫn phải thuê nhà, bởi thu nhập của hai vợ chồng chỉ khoảng 30 triệu đồng/tháng. Trong khi giá căn hộ chung cư trung bình từ 60-80 triệu đồng/m2. Trước đây, chị đã nộp hồ sơ mua NOXH tại một dự án nhưng không được bốc thăm. “Các dự án NOXH hiện nay có đến hàng chục nghìn người có nhu cầu nộp hồ sơ, nên dù thuộc đối tượng nhưng chúng tôi cũng khó tiếp cận”, chị Phượng chia sẻ.

Theo đề án đầu tư 1 triệu căn NOXH, đến năm 2030, Hà Nội được giao làm 56.200 căn. Trong đó, riêng năm 2025, Thủ đô phải hoàn thành 4.670 căn.

Giám sát chặt chẽ mua bán NOXH

Ngày 20/8, Đoàn giám sát (Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội) đã làm việc với các sở, ngành liên quan đến công tác xây dựng NOXH. Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cho rằng, việc phát triển NOXH là chủ trương đúng, tuy nhiên triển khai vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc. Thực tế chỉ có 11.334 căn hoàn thành toàn bộ (đạt tỷ lệ 54,4%), còn lại chỉ là dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Trường hợp nếu các dự án đang thi công không kịp hoàn tất thủ tục, chậm GPMB hoặc thiếu vốn thì tỷ lệ hoàn thành thực tế có thể thấp hơn nhiều. Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra giám sát chưa chặt chẽ, vì thế có trường hợp mua bán NOXH không đúng đối tượng.

Để người có thu nhập thấp tiếp cận được NOXH, Ban Đô thị HĐND thành phố cho rằng, khâu giám sát phải thật sự chặt chẽ để tránh trường hợp săn lùng mua NOXH rồi chuyển cho người khác sử dụng. Cùng với đó, cần có phần mềm quản lý dữ liệu về đối tượng sử dụng, mua bán; đánh giá lại đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội. Ngoài ra, thành phố nghiên cứu thêm chính sách để người dân vay tiền thuê, mua dự án phân khúc khác, tránh áp lực về đầu tư xây dựng. Ngoài ra, thành phố cần thành lập tổ công tác liên ngành rà soát các dự án khó khăn để kiến nghị giải pháp nhanh tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành chỉ tiêu về NOXH.



Ông Trần Hợp Dũng, Phó Trưởng ban Ban đô thị HĐND thành phố đề nghị, thời gian tới các sở tăng cường rà soát, theo dõi, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ về đầu tư xây dựng NOXH độc lập nhằm triển khai thực hiện điểm b khoản 2 Điều 29 Luật Thủ đô năm 2024.

Đồng thời, bổ sung quy hoạch đô thị, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển NOXH; cập nhật, công bố công khai quy hoạch quỹ đất dành cho NOXH đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Trong đó, ưu tiên bố trí quỹ đất sạch, giao thông thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho các dự án NOXH.