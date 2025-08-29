Đề xuất mới nhất về thu nhập người mua nhà ở xã hội

TPO - Bộ Xây dựng đề xuất nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng với đối tượng độc thân, 40 triệu đồng/tháng với hộ gia đình và 30 triệu đồng/tháng đối tượng ly hôn nuôi con.

Bộ Xây dựng vừa có dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 100/2024/NĐ-CP về nhà ở xã hội. Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi quy định về điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Các đối tượng gồm: Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, các đối tượng này phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau: Đối với trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc đã ly hôn nhưng chưa tái hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng.

Đối với trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ chồng) của người đó không quá 40 triệu đồng/tháng.

Dự án nhà ở xã hội tại Đông Anh (Hà Nội) chuẩn bị mở bán trong năm nay.

Trường hợp chưa kết hôn hoặc hoặc đã ly hôn nhưng chưa tái hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng.

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Trường hợp đối tượng quy định không có hợp đồng lao động phải đảm bảo điều kiện về thu nhập theo quy định và được Cơ quan Công an cấp xã nơi thường trú/tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.

Theo quy định cũ của Nghị định 100, đối tượng mua nhà độc thân không quá 15 triệu đồng/tháng và hộ gia đình không quá 30 triệu đồng/tháng.

Như vậy, việc nâng mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội lên mở ra cơ hội cho nhiều người mua nhà.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất sửa đổi lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách còn 5,4%/năm (thay vì đang áp dụng 6,6%/năm).

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, 7 tháng qua, số lượng dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đề ra.

Tính đến nay, cả nước đang triển khai 692 dự án nhà ở xã hội với quy mô 633.559 căn. Trong đó, có 146 dự án đã hoàn thành, cung cấp 102.717 căn hộ; 144 dự án đã khởi công, đang triển khai với quy mô 127.261 căn và 402 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng quy mô 402.581 căn hộ.