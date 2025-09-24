Hà Nội: Bổ sung nhà ở xã hội, mật độ xây dựng tại khu đô thị Đặng Xá 2

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

TPO - Hà Nội quyết định bổ sung thành phần chức năng nhà ở xã hội, thêm tầng hầm, điều chỉnh mật độ xây dựng tại 3 ô đất Khu đô thị Đặng Xá 2 (huyện Gia Lâm cũ) nay thuộc các xã Gia Lâm, Thuận An.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đặng Xá 2 tại các ô đất ký hiệu HH1, HH2, CC1 tại xã Gia Lâm và xã Thuận An, TP Hà Nội.

Theo đó, nguyên tắc điều chỉnh: Giữ nguyên phạm vi ranh giới, diện tích các ô đất theo Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 đã duyệt. Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc song không thay đổi quy mô dân số của Khu đô thị theo quy hoạch và khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tổng thể theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt...

Các nội dung khác không thuộc phạm vi ranh giới điều chỉnh được thực hiện theo đồ án Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đặng Xá 2 đã được UBND Thành phố phê duyệt năm 2006.

Khu đô thị Đặng Xá, xã Gia Lâm. Ảnh minh họa

Theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đặng Xá 2, tỷ lệ 1/500 được duyệt, các ô đất ký hiệu HH1, HH2 được xác định chức năng là đất hỗn hợp với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Mật độ xây dựng 35%, tầng cao trung bình 7 tầng, hệ số sử dụng đất 2,45 lần; ô đất ký hiệu CC1 được xác định chức năng là đất công cộng đơn vị ở với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Mật độ xây dựng 25%, tầng cao trung bình 9 tầng, hệ số sử dụng đất 2,25 lần.

Nay điều chỉnh theo hướng, đối với ô đất ký hiệu HH1, HH2: Giữ nguyên phạm vi ranh giới, chức năng đất hỗn hợp, trong đó bổ sung thành phần chức năng nhà ở xã hội. Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: mật độ xây dựng 40%, tầng cao công trình 9 tầng; bố trí dân số tại ô HH1 khoảng 297 người, ô HH2 khoảng 621 người.

Đối với ô đất ký hiệu CC1: Giữ nguyên phạm vi ranh giới, chức năng đất công cộng đơn vị ở (thương mại dịch vụ). Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Mật độ xây dựng 40%, tầng cao công trình 5 tầng. Bổ sung việc xây dựng tầng hầm (không gian ngầm) tại các ô đất.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra xác nhận hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phù hợp; Tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, tổ chức thực hiện.

UBND xã Gia Lâm, UBND xã Thuận An có trách nhiệm phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Tổng Công ty Viglacera - CTCP tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, tổ chức thực hiện...

Trần Hoàng
