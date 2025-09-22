Đề xuất giảm mức nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm

TPO - HoREA đề xuất giảm mức nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội riêng lẻ sau 5 năm xuống còn 20% tiền sử dụng đất tính theo bảng giá đất (thay vì mức 50% theo quy định hiện hành).

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 100/2024, khi bán lại nhà ở xã hội riêng lẻ sau 5 năm, người bán phải nộp 50% tiền sử dụng đất tính theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng bảng giá đất hiện đã tiệm cận giá thị trường, khiến chi phí nộp tiền sử dụng đất tăng cao, gây khó khăn cho người dân khi muốn bán lại nhà.

HoREA đề xuất giảm mức nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội riêng lẻ sau 5 năm xuống còn 20%. Ảnh minh họa

Tại văn bản góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh Bất động sản, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề nghị chỉ phải nộp lại 20% tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng mức 50% là quá cao, nhất là khi bảng giá đất (điều chỉnh) của các địa phương, ban hành theo Khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024, đã tích hợp hệ số điều chỉnh giá đất. Điển hình là bảng giá đất (điều chỉnh) của TP.HCM trước khi hợp nhất có biên độ tăng giá đất từ 2,36 lần đến 38,8 lần so với bảng giá đất giai đoạn 2020-2024.

Vì vậy HoREA đề nghị, giảm mức thu xuống 20%. Mức này giúp thị trường giao dịch thuận lợi hơn, đồng thời vẫn đảm bảo Nhà nước thu ngân sách và duy trì ưu đãi chính sách.

Theo HoREA, hiện nay Bộ Tài chính cũng đề xuất áp dụng mức thu 30% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở. Do đó, để đồng bộ các quy định, việc giảm mức thu tiền sử dụng đất của nhà ở xã hội xuống 20% là hợp lý.