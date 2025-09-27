Đồng Nai: Khởi công 7 dự án nhà ở xã hội với gần 8.000 căn hộ

Ngày 27/9, tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tổ chức lễ khởi động 2 dự án khu chung cư nhà ở xã hội.

Theo đó, Tổng công ty triển khai đồng loạt 2 dự án tại xã Phước An, gồm dự án khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7ha, quy mô gần 1,5 ngàn căn hộ, phục vụ khoảng 6 ngàn người, với đầy đủ tiện ích như: Trường mẫu giáo, sân chơi, bãi đậu xe và hệ thống cây xanh. Tổng mức đầu tư hơn 1,2 ngàn tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 30 tháng. Dự án thứ hai là khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha, quy mô khoảng 1,8 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2,8 ngàn người, với các hạ tầng đồng bộ như: Khu sinh hoạt cộng đồng, cây xanh, bãi đậu xe. Tổng mức đầu tư hơn 1 ngàn tỷ đồng, thời gian hoàn thành trong vòng 30 tháng.

Các đại biểu nhấn nút khởi động 2 dự án nhà ở xã hội tại xã Phước An

Theo Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP Đậu Văn Diện, cả 2 dự án được định hướng trở thành khu nhà ở xã hội kiểu mẫu tại Đồng Nai với tiêu chí “giá thành hợp lý - chất lượng tốt - hạ tầng đồng bộ”. Các công trình không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu an cư của công nhân, người lao động mà còn tạo ra hàng vạn ngày công, việc làm ổn định cho lực lượng lao động ngành xây dựng và nhiều ngành nghề phụ trợ khác.

Mô hình khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1 ha tại xã Phước An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết: Phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp, là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, thể hiện sâu sắc tính nhân văn của hệ thống chính trị đối với người dân. Quán triệt tinh thần đó, tỉnh Đồng Nai luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại lễ khởi động 2 dự án, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đánh giá cao tỉnh Đồng Nai đã quan tâm phát triển các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị chính quyền quan tâm, tháo gỡ để các dự án khởi động hôm nay sớm khởi công, thi công, hoàn thành thuận lợi theo kế hoạch; Tiếp tục rà soát quy hoạch bố trí quỹ đất vị trí thuận lợi, ở khu vực có nhu cầu cao làm nhà ở xã hội. Chủ đầu tư ưu tiên nguồn lực, chỉ đạo, giám sát nhà thầu triển khai thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Bên cạnh đó, nhà ở xã hội chất lượng như nhà ở thương mại, phát triển nhà ở xã hội phải đi kèm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp các chủ đầu tư đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ 5 dự án nhà ở xã hội khác trong kế hoạch chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Các dự án nhà ở xã hội có quy mô tổng cộng hơn 5.000 căn, gồm: Khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2 phường Phước Tân; nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp; khu nhà ở xã hội tại khu đất 3,5ha xã Trảng Bom; nhà ở xã hội tại khu đất 2,85ha phường Hố Nai và dự án khu nhà ở xã hội tại phường Tân Triều.