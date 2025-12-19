Khởi động Ora Park – Dấu mốc giai đoạn phát triển mới của Dragon Pearl

Sự hiện diện của hơn 25 đại lý tại sự kiện cho thấy mức độ quan tâm của thị trường, đồng thời đánh dấu bước khởi động quan trọng của phân khu Ora Park trong lộ trình hình thành tổ hợp đô thị – công nghiệp Ngọc Long

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình phát triển khi tổ hợp Khu dân cư (KDC) Ngọc Long và cụm công nghiệp (CCN) Tây Bắc Đức Hòa Đông chính thức bước sang giai đoạn hoàn thiện các hạ tầng xã hội cốt lõi, hướng đến xây dựng một cộng đồng đầu tư, an cư bền vững tại khu vực Tây Bắc TP.HCM.

Ora Park - Khởi động giai đoạn phát triển có chiều sâu cho tổ hợp đô thị công nghiệp xanh

Tham dự sự kiện có sự hiện diện của chủ đầu tư công ty CP bất động sản Đức Hòa Đông, đơn vị phát triển - vận hành ZenGroup cùng đội ngũ lãnh đạo và các “chiến binh kinh doanh” của hơn 25 đại lý hàng đầu, đặc biệt là các đơn vị chiến lược Westland, Bến Thành Invest, Phúc Thịnh Land, Đất Phù Sa, NT Group.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông khu vực Tây Bắc TP.HCM đang có những bước chuyển mình rõ nét với hàng loạt tuyến kết nối liên vùng như Vành đai 3, Vành đai 4, ĐT823D và cao tốc TP.HCM – Mộc Bài; cùng sự phát triển của các khu công nghiệp và quy hoạch đô thị mới, Ora Park – phân khu thuộc KDC Ngọc Long – nổi lên với vai trò lõi tiện ích, hội tụ giá trị an cư, hạ tầng xã hội đồng bộ và nền tảng phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Trung Dũng – Giám đốc Điều hành ZenGroup phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, đại diện ZenGroup – đơn vị phát triển và vận hành, cho biết dự án không được tiếp cận như một sản phẩm đơn lẻ, mà được đặt trong tổng thể phát triển đô thị – công nghiệp gắn với con người, công việc và đời sống hàng ngày. Theo đó, giá trị của một khu đô thị không nằm ở tốc độ phát triển nhanh, mà ở khả năng hình thành cộng đồng và vận hành ổn định theo thời gian. Đặc biệt, khi cầu nối Ngọc Long và KCN An Hạ (Bình Chánh) được chủ đầu tư xây dựng trong tháng tới đây sẽ góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển cộng đồng cư dân của Ngọc Long.

Những chia sẻ này cũng phản ánh rõ triết lý phát triển xuyên suốt của ZenGroup tại Ngọc Long: ưu tiên hoàn thiện hạ tầng, từng bước hình thành không gian sống, để dự án có thể đồng hành lâu dài cùng cư dân và khu vực xung quanh.

Sự kiện dành phần lớn thời gian đào tạo, giới thiệu chuyên sâu dự án

Đặc biệt, sự đồng hành của các đối tác phân phối chiến lược được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Ora Park tiếp cận đúng tệp khách hàng, phù hợp với vai trò và giá trị cốt lõi của phân khu trong tổng thể KDC Ngọc Long.

Ora Park - “lõi” tiện ích cân bằng cho cộng đồng cư dân Ngọc Long

Trong tổng thể quy mô hơn 97.35ha phát triển khu dân cư lẫn công nghiệp, Ora Park – phân khu thuộc KDC Ngọc Long – được định vị là lõi tiện ích xã hội, đóng vai trò nền tảng cho sự hình thành cộng đồng an cư bền vững. Được quy hoạch tập trung hệ thống trường mầm non, trường liên cấp, phòng khám, khu vui chơi trẻ em và khu thể thao, Ora Park không chỉ bổ sung tiện ích cho dự án mà còn giải quyết trực tiếp nhu cầu sống thiết yếu của cư dân và lực lượng lao động đang làm việc tại CCN Hải Sơn và các KCN lân cận.

Ora Park được quy hoạch với loạt công trình đáp ứng nhu cầu sống bền vững cho cư dân

Việc chính thức khởi động Ora Park thông qua sự kiện kickoff và ký kết đại lý chiến lược được xem là bước hoàn thiện quan trọng trong lộ trình phát triển KDC Ngọc Long, khi chủ đầu tư ưu tiên đầu tư hạ tầng phục vụ cộng đồng ngay từ giai đoạn đầu thay vì phát triển dàn trải. Không gian sống tại Ora Park được định hướng cân bằng giữa giáo dục, chăm sóc sức khỏe và vận động thể chất, tạo điều kiện để cư dân ở nhiều độ tuổi có thể sinh hoạt, học tập và gắn kết lâu dài.

Đặc biệt, Ngọc Long được giới chuyên môn đánh giá cao khi đầu tư mạnh tiện ích, tập trung vào khai thác và vận hành. Đại diện ZenGroup cho biết, trong năm 2026 hàng loạt công trình tiện ích sẽ được xây dựng và đưa vào vận hành như chợ Long Mỹ Hạnh, dãy nhà phố thương mại, khu vui chơi trẻ em, khu thể dục thể thao.. để phục vụ cho cộng đồng công nhân và doanh nghiệp sẵn có tại CCN Hải Sơn và các khu công nghiệp lân cận.

Theo các chuyên gia quy hoạch, những khu đô thị được đầu tư đầy đủ hạ tầng xã hội thường có khả năng hình thành cộng đồng ổn định, đồng thời gia tăng giá trị bền vững cho toàn khu theo thời gian. Với vai trò là phân khu tiện ích trung tâm, Ora Park được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện cấu trúc đô thị của Khu dân cư Ngọc Long (Dragon Pearl), tạo nền tảng cho một môi trường sống lâu dài, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị – công nghiệp tại khu vực Tây Bắc TP.HCM trong giai đoạn tới.