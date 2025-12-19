Hạ tầng GELEX khởi công khu đô thị nhà ở thấp tầng ANmaison tại Hải Phòng

Đây là một trong 13 công trình, dự án trọng điểm của thành phố chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc Kháng chiến và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu bấm nút khởi công khu đô thị nhà ở thấp tầng ANmaison tại Hải Phòng.

ANmaison là tên thương mại của Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền - Dự án thành phần 1, tọa lạc một trong những vị trí đắc địa nhất thành phố trên khu đất với tổng diện tích 13,62 ha. CTCP Hạ tầng GELEX làm chủ đầu tư dự án thông qua công ty thành viên là CTCP Xuất nhập khẩu Vật liệu Kim Trang.

Giai đoạn 1 sẽ triển khai 280 căn nhà thấp tầng, bao gồm nhà phố và dinh thự, lần đầu tiên giới thiệu phong cách kiến trúc Đông Dương tại Hải Phòng. Dự án mang đến cho cư dân một lối sống tinh tế, kết hợp giữa sự sang trọng và sự gắn kết sâu sắc với giá trị văn hóa địa phương.

Khu đô thị nhà ở thấp tầng đẳng cấp mới của Hạ tầng GELEX tại trung tâm Hải Phòng, là dự án đầu tiên và duy nhất tại Hải Phòng sở hữu kết nối trực tiếp đến Công viên ven sông sắp hình thành trong tương lai, biểu tượng cảnh quan nổi bật của thành phố.

Ông Tôn Mạnh Dũng - Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Vật liệu Kim Trang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Tôn Mạnh Dũng – Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Vật liệu Kim Trang - Đại diện chủ đầu tư bày tỏ niềm tự hào khi Dự án nằm trong nhóm 79 công trình chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Ông Dũng cho biết: “ANmaison sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhà ở cao cấp đồng thời thúc đẩy các hoạt động thương mại – dịch vụ xung quanh, gia tăng giá trị bất động sản và sức sống của khu vực. Dự án không chỉ nâng cao chất lượng sống cho cư dân mà còn đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương thông qua tạo việc làm và phát triển các dịch vụ đô thị, mang lại tác động tích cực và bền vững đối với kinh tế, xã hội và cảnh quan đô thị của Hải Phòng”.

Tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư dự án cũng cam kết dành mọi nguồn lực để đảm bảo tiến độ đề ra, thực hiện trách nhiệm trong việc đồng hành cùng thành phố trên hành trình phát triển đô thị hiện đại, văn minh và bền vững.

Phối cảnh dự án ANmaison.

ANmaison được quản lý bởi Frasers Property - với tiêu chuẩn quản lý chuyên nghiệp và bề dày thành tích trong các dự án nhà ở và bất động sản đa dạng trên hơn 20 thị trường toàn cầu. Tại Việt Nam, Frasers Property đã triển khai nhiều dự án nổi bật, bao gồm Q2 Thao Dien – khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại – cùng các dự án bán lẻ và công nghiệp, đạt các chứng nhận về bền vững và tiêu chuẩn vận hành cao.

Sự kết hợp giữa chủ đầu tư Hạ tầng GELEX với đơn vị quản lý sở hữu kinh nghiệm quốc tế dày dặn, kỳ vọng tạo nên dấu ấn mới cho đô thị trung tâm Hải Phòng trong bối cảnh địa phương này đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về không gian sống, hạ tầng đô thị và chất lượng phát triển. Điều này đảm bảo ANmaison sẽ được quản lý hiệu quả, tối ưu hóa trải nghiệm sống và giá trị bất động sản cho cư dân.

Đây cũng là cột mốc quan trọng tiếp theo trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn, dựa trên những thành công trước đây trong lĩnh vực phát triển công nghiệp và kho vận.

Ông Trương An Dương, Tổng Giám đốc khối BĐS Nhà ở và Công nghiệp, đại diện đơn vị quản lý Frasers Property, cho biết: “Chúng tôi tự hào được hợp tác một lần nữa cùng GELEX và các công ty trong hệ thống trong việc quản lý dự án mang tính biểu tượng này. Chúng tôi cam kết mang đến sự xuất sắc và đổi mới, đảm bảo ANmaison trở thành chuẩn mực mới cho cuộc sống đô thị cao cấp tại Hải Phòng. Với sự chăm chút tỉ mỉ trong thiết kế, hiệu quả vận hành và tính bền vững, dự án sẽ trở thành một biểu tượng đô thị đẳng cấp, hài hòa giữa sự đổi mới hiện đại và giá trị văn hóa, kiến trúc của thành phố. Chúng tôi hướng tới việc kiến tạo một môi trường sống vượt trội, không chỉ phục vụ cư dân nhiều thế hệ mà còn nâng tầm giá trị và sức sống cho cộng đồng xung quanh”.