Khẳng định vị thế thương hiệu UDIC với TOP 10 Sản phẩm - Dịch vụ xanh - Bền vững 2025

Ngày 18/12/2025 tại Hà Nội, Lễ công bố & vinh danh Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy đã được tổ chức, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên được người tiêu dùng bình chọn và được vinh danh TOP 10 Sản phẩm - Dịch vụ xanh - Bền vững 2025.

Chương trình có sự tham dự của đại diện UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Khoa học và Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam… cùng các chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Tin Dùng Việt Nam 2025 là chương trình thường niên, được tổ chức liên tục trong 19 năm qua. Chương trình do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm - dịch vụ uy tín, chất lượng và minh bạch, được người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng bình chọn. Với chủ đề “Giá trị chất - Niềm tin thật”, chương trình nhấn mạnh vai trò của chất lượng thực, minh bạch thông tin và tiêu dùng có trách nhiệm. Thông qua quy trình bình chọn khách quan cùng sự tham gia của các chuyên gia và hiệp hội, Tin Dùng Việt Nam 2025 góp phần lan tỏa niềm tin tiêu dùng và thúc đẩy thị trường phát triển bền vững.

UDIC - Thương hiệu tiêu biểu được người tiêu dùng tin cậy

Danh hiệu TOP 10 Sản phẩm - Dịch vụ xanh - Bền vững 2025 là minh chứng rõ nét cho uy tín thương hiệu UDIC trên thị trường. Việc được người tiêu dùng trực tiếp bình chọn cho thấy mức độ tin cậy cao đối với các sản phẩm dịch vụ nhà ở - đô thị mà UDIC cung cấp, đặc biệt trong bối cảnh lĩnh vực đầu tư và phát triển đô thị có yêu cầu ngày càng khắt khe hơn về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, tiến độ, tính minh bạch…

Các sản phẩm dịch vụ nhà ở - đô thị mang thương hiệu UDIC được đánh giá cao về chất lượng thi công, khả năng vận hành ổn định, tuổi thọ công trình và giá trị sử dụng lâu dài, qua đó góp phần cải thiện diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Dấu ấn từ các sản phẩm dịch vụ nhà ở - đô thị của UDIC

Với bề dày hơn nửa thế kỷ kiến tạo, UDIC đã vươn mình trở thành thương hiệu bảo chứng cho chất lượng và đẳng cấp trong ngành xây dựng - bất động sản Việt Nam. Dấu ấn của UDIC được khắc họa rõ nét qua hàng loạt dự án tiêu biểu có quy mô lớn như Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Khu đô thị Trung Yên, Khu đô thị Yên Hòa, UDIC Westlake, UDIC Riverside, UDIC Complex, Trung Yên Plaza…

Đặc biệt trong năm 2025, UDIC đã khởi công 02 dự án lớn: Dự án nhà ở xã hội N01 - khu đô thị mới Hạ Đình, dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất ký hiệu IA25 - khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra).

Thông qua các dự án này, UDIC khẳng định năng lực tổng thể trong quản lý dự án, với sự kiểm soát chặt chẽ trong từng khâu triển khai, các dự án của UDIC luôn thỏa mãn khắt khe các tiêu chí về kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, tạo nên những không gian sống trong lành, giao hòa cùng thiên nhiên giữa lòng đô thị.

Phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội

Bên cạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh, UDIC luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động và phát triển bền vững. Các dự án nhà ở - đô thị do UDIC triển khai đều hướng tới mục tiêu hài hòa giữa lợi ích kinh tế và lợi ích cộng đồng, hạn chế tối đa tác động đến môi trường và đời sống dân cư.

Việc được vinh danh trong TOP 10 Sản phẩm - Dịch vụ xanh - Bền vững 2025 là động lực quan trọng để UDIC tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhà ở - đô thị, đẩy mạnh đổi mới công nghệ và khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Với UDIC, mỗi công trình không chỉ là tài sản giá trị mà còn khẳng định sứ mệnh của UDIC: Kiến tạo những đô thị sinh thái, văn minh và trường tồn với thời gian.