Khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng CAND tại Hà Nội

TPO - Ngày 12/10, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại phường Thanh Liệt (TP Hà Nội). Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát lệnh khởi công công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định, việc triển khai dự án thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với đời sống cán bộ, chiến sĩ CAND. Dự án được khởi công trong bối cảnh lực lượng Công an đang thực hiện chủ trương xây dựng đội ngũ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì vậy, việc đảm bảo chỗ ở ổn định, văn minh, là điều kiện quan trọng giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và các đại biểu thực hiện nghi Lễ khởi công dự án.

Theo thiết kế, Dự án nhà ở lực lượng vũ trang CAND tại phường Thanh Liệt có tổng diện tích hơn 2.000 m², gồm 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, kết hợp gần 1.000 m² sàn thương mại dịch vụ tại khối đế nhằm đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt đa dạng. Kiến trúc công trình mang cảm hứng từ tinh thần quả cảm và bản lĩnh kiên định của người chiến sĩ CAND, thể hiện qua kết cấu vững chãi, đường nét tinh tế, hài hòa với cảnh quan đô thị và nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành một không gian sống đồng bộ, hiện đại và an toàn, trở thành tổ ấm đích thực cho nhiều cán bộ, chiến sĩ và gia đình trong lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị dự án.

Thứ trưởng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tổ chức triển khai công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và thẩm mỹ, để công trình sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng niềm mong đợi của cán bộ, chiến sĩ CAND. Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình thi công, góp phần tạo nên một công trình tiêu biểu về chất lượng và ý nghĩa nhân văn.