Phó Chủ tịch Hà Nội: Thủ đô cần sân bay thứ 2 để hỗ trợ cho Nội Bài

Hà Nội có sân bay thứ 2 bổ trợ cho sân bay Nội Bài, hỗ trợ cho Vùng thủ đô. Ông Tuấn cho rằng, thông thường mỗi Thủ đô phải có từ 2 sân bay trở lên, vì liên quan tới an ninh hàng không. Thậm chí, một số Thủ đô trên thế giới có từ 3- 4 sân bay.

Hai sân bay cách nhau 17 km, liệu có phù hợp?

Chiều 28/3, trước khi HĐND TP. Hà Nội thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, các đại biểu đã thảo luận và nêu ra nhiều ý kiến băn khoăn về định hướng xây dựng Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô tại khu vực phía Nam (khu vực xã Ứng Hòa, Chuyên Mỹ).

Theo định hướng, đây là cảng hàng không quốc tế, có công suất dự kiến 50 triệu khách/năm đạt tiêu chuẩn quốc tế, phát triển theo mô hình đô thị sân bay. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ phát triển sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm khai thác lưỡng dụng.

Nêu ý kiến, đại biểu Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa cho rằng, thành phố cần làm rõ một số vấn đề khi quy hoạch sân bay thứ 2 đặt tại Ứng Hòa. Theo ông, với quy mô sử dụng từ 1.200 - 1.500 ha đất, sân bay sẽ chiếm 22% diện tích của xã.

Cho rằng, việc xây dựng sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô là cần thiết, tuy nhiên, ông Huân bày tỏ sự băn khoăn vì tỉnh Ninh Bình cũng quy hoạch xây dựng sân bay Liêm Tuyền, dẫn đến 2 sân bay chỉ cách nhau khoảng 17km. Do đó, đại biểu đề nghị làm rõ lợi thế cạnh tranh giữa sân bay thứ 2 với sân bay Ninh Bình hoặc các sân bay lân cận.

Ông Huân cũng cho biết, nếu xây dựng sân bay thứ 2 tại Ứng Hòa sẽ có khoảng 9.300 người dân phải di dời. Do đó, thành phố cần có kế hoạch lâu dài, tránh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Ngoài ra, nếu đặt sân bay tại Ứng Hòa thì khu vực di tích chùa Hương sẽ bị ảnh hưởng.

Thủ đô phải có 2 sân bay trở lên

Tại báo cáo Thẩm tra, Ban Đô thị HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố đánh giá tiềm năng, ưu thế cạnh tranh về việc đề xuất sân bay thứ 2 với các sân bay lân cận vùng Thủ đô; nghiên cứu phát triển kinh tế sân bay phải gắn với sự phát triển của các khu thương mại tự do, dịch vụ logistics, tính kết nối, bảo đảm hiện đại, phù hợp, hiệu quả, lợi thế cạnh tranh, tránh đầu tư lãng phí.

Giải trình về nội dung này, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết: Nghị quyết số 15/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02/2026 của Bộ Chính trị đều xác định Hà Nội sẽ có sân bay thứ 2.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là tích hợp 2 quy hoạch mà Thủ tướng đã phê duyệt cũng đều xác định sân bay thứ 2 sẽ đặt ở phía Nam để phục vụ cho Thủ đô và vùng Thủ đô.

Bên cạnh đó, quy hoạch ngành quốc gia về Cảng hàng không toàn quốc, Chính phủ cũng xác định Hà Nội có sân bay thứ 2 bổ trợ cho sân bay Nội Bài, hỗ trợ cho Vùng thủ đô. Ông Tuấn cho rằng, thông thường mỗi Thủ đô phải có từ 2 sân bay trở lên, vì liên quan tới an ninh hàng không. Thậm chí, một số Thủ đô trên thế giới có từ 3- 4 sân bay.

Theo ông Tuấn, trong quy hoạch tổng thể dài hạn, xu hướng giao thông hàng không rất hiện hữu. Hiện Hà Nội có sân bay quân sự Hòa Lạc, dự kiến sẽ chuyển đổi thành sân bay lưỡng dụng, tuy nhiên thành phố vẫn định hướng sẽ phát triển 2 sân bay ở hai hướng Bắc - Nam.

Về vị trí đặt sân bay thứ 2, Phó Chủ tịch Hà Nội cho biết, trước đây tỉnh Ninh Bình dự kiến đặt sân bay của tỉnh ở Liêm Tuyền (cách Ứng Hòa 17km). Tuy nhiên, hiện tỉnh đã thay đổi vị trí, khu vực dự kiến làm sân bay Ninh Bình cách sân bay Ứng Hòa khoảng 50km. Tỉnh cũng đã có văn bản gửi thành phố về nội dung này. Bên cạnh đó, các sân bay quanh khu vực cũng đều cách sân bay thứ 2 khoảng 50 km.

Ông Tuấn cho biết, dự kiến từ năm 2030 thành phố mới nghiên cứu làm sân bay thứ 2 nhưng có thể nghiên cứu làm sớm hơn. Trong thời gian từ nay đến năm 2030, thành phố và chính quyền địa phương vẫn phải đảm bảo chức năng sử dụng đất.

Bên cạnh đó, thành phố cũng định hướng kết nối sân bay với đô thị “đô thị sân bay” và kỳ vọng hình thành trung tâm đầu mối dịch vụ vận tải tổng hợp, kết nối nhiều loại hình giao thông như hàng không, đường sắt, đường thủy và đường bộ. Do đó, quy hoạch sân bay thứ 2 ở Ứng Hòa là phù hợp và phù hợp với quy hoạch ngành Quốc gia.