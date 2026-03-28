Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đề xuất xây sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô tại Hưng Yên hoặc Ninh Bình

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều ý kiến cho rằng, việc đặt sân bay tại khu vực Ứng Hòa (cũ) là không phù hợp, lãng phí nguồn lực. Đơn vị tư vấn cho biết, sẽ quán triệt quan điểm đây là sân bay của toàn Vùng Thủ đô và nghiên cứu phương án đặt tại các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Ninh Bình để tiết kiệm quỹ đất.

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về việc thông qua quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Tờ trình cho biết, thành phố đã nhận được hàng ngàn ý kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và người dân. Trong đó, có đề xuất xây dựng sân bay thứ 2 tại khu vực huyện Ứng Hòa cũ, nay là các xã Trầm Lộng, Đồng Tân, Minh Đức và Kim Đường (TP. Hà Nội).

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, sân bay thứ 2 của là sân bay của cả Vùng Thủ đô. Nếu đặt tại Ứng Hòa sẽ gây lãng phí nguồn lực quốc gia.

Do đó, có thể xem xét đặt tại các địa phương lân cận như Hưng Yên, Ninh Bình để tiết kiệm quỹ đất cho Hà Nội. Nếu đặt tại Hà Nội, không gian sân bay phải gắn với trung tâm hội nghị, bệnh viện, văn phòng làm việc chứ không chỉ đơn thuần là logistics.

noi-bai-01-47115033693998711768650.jpg
Hà Nội sẽ xây dựng sân bay thứ 2

Tiếp thu ý kiến về sân bay thứ 2, liên danh tư vấn cho biết, đồ án sẽ quán triệt quan điểm đây là sân bay của toàn Vùng Thủ đô, sẽ nghiên cứu tính toán so sánh với phương án đặt tại các tỉnh lân cận (Hưng Yên, Ninh Bình) để tiết kiệm quỹ đất. Trường hợp đặt tại Hà Nội, không gian sân bay phải được gắn kết với trung tâm hội nghị, bệnh viện, khu văn phòng làm việc.

Trước đó, tại dự thảo được đưa ra lấy ý kiến, thành phố định hướng sẽ xây dựng cảng hàng không thứ hai ở phía nam, dự kiến đặt tại khu vực các xã Trầm Lộng, Đồng Tân, Minh Đức và Kim Đường (huyện Ứng Hòa cũ).

Theo định hướng quy hoạch, sân bay mới có diện tích khoảng 1.500 ha; có công suất dự kiến đạt 30-50 triệu hành khách/năm và khoảng 1 triệu tấn hàng hóa/năm.

Thời điểm đầu tư xây dựng sẽ được xác định trên cơ sở đánh giá nhu cầu phát triển trong từng giai đoạn.

Quy hoạch cũng định hướng kết nối sân bay với đô thị Phú Xuyên theo mô hình “đô thị sân bay”. Khu vực này được kỳ vọng hình thành trung tâm đầu mối dịch vụ vận tải tổng hợp, kết nối nhiều loại hình giao thông như hàng không, đường sắt, đường thủy và đường bộ.

Hệ thống giao thông kết nối sân bay dự kiến gồm hai tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Chợ Bến - Yên Mỹ; hai trục đô thị là Ngọc Hồi - Phú Xuyên và trục kinh tế phía nam.

Ngoài ra, tuyến đường sắt đô thị số 9 dự kiến sẽ kết nối từ Ngọc Hồi - Thường Tín - sân bay thứ hai vùng Thủ đô - Phú Xuyên. Quy hoạch cũng tính toán bố trí một ga đường sắt tốc độ cao gần khu vực sân bay.

Thành phố cũng dự kiến dự trữ hành lang phát triển các tuyến giao thông phía Nam, bao gồm các trục kết nối Đông - Tây và các tuyến đường sắt đô thị nối từ trung tâm Hà Nội tới sân bay.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ điều chỉnh công suất Cảng hàng không quốc tế Bài để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Đối với cảng hàng không Gia Lâm, thành phố định hướng điều chỉnh là cảng hàng không khai thác lưỡng dụng giữa quân sự và dân dụng. Khai thác dân dụng theo mô hình hàng không chung với các tàu bay dân dụng cỡ nhỏ, tàu bay chuyên dùng.

Sân bay Miếu Môn ngoài phục vụ mục đích quân sự, có thể phát triển khai thác lưỡng dụng với hàng không chung phục vụ dân sự khi có yêu cầu.

Với sân bay Hòa Lạc, thành phố đề xuất nghiên cứu mở rộng chuyển thành sân bay lưỡng dụng.

#Vùng Thủ đô #Hà Nội #báo cáo quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm #sân bay thứ hai

Xem thêm

Cùng chuyên mục