Google News

Việt Nam nhận gần 1900 tỷ đồng để phát triển rừng miền Bắc

Nguyễn Hoài
TPO - Việt Nam sẽ nhận khoản tiền gần 72 triệu USD (gần 1900 tỷ đồng) để thúc đẩy quản lý rừng bền vững và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang, từ nguồn Quỹ Khí hậu Xanh (GCF).

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa thông báo về việc Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) đã chính thức phê duyệt đề xuất dự án Chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, quản lý rừng bền vững và tăng cường trữ lượng carbon rừng (REDD+) của Việt Nam cho giai đoạn kết quả năm 2014”.

Tổng ngân sách chi trả là 71.955.000 USD. Thời gian thực hiện trong 6 năm. Đơn vị tiếp nhận phía Việt Nam là Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các tỉnh tại vùng Tây Bắc và Đông Bắc gồm Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang.

Mục tiêu chính của Dự án là giải quyết các nguyên nhân gây mất rừng và suy thoái rừng, thúc đẩy quản lý rừng bền vững và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Dự án sử dụng cơ chế REDD+ là một công cụ quốc tế cung cấp các khuyến khích tài chính cho các quốc gia đang phát triển để giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực bảo tồn và tái trồng rừng.

rung.jpg
Một cánh rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Việc phê duyệt này là thành quả từ những nỗ lực hợp tác của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và sự hỗ trợ bền bỉ của JICA trong việc xây dựng hệ thống giám sát rừng, quản lý rừng bền vững và đo đạc, tính toán mức giảm phát thải carbon rừng.

Các kết quả kỳ vọng bao gồm củng cố hệ thống thể chế và quy định cho việc lập kế hoạch phát triển phát thải thấp; Cải thiện quản lý đất đai và rừng để trực tiếp đóng góp vào việc giảm phát thải; Nâng cao giá trị kinh tế của rừng nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án không chỉ hướng tới việc giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, hỗ trợ Việt Nam thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) mà còn trực tiếp đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc, bao gồm Mục tiêu 13 (Hành động vì khí hậu) và Mục tiêu 15 (Tài nguyên trên đất liền), đồng thời hỗ trợ các mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Dự án này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa JICA và Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp và biến đổi khí hậu.

Đây là dự án thứ tư JICA triển khai với nguồn vốn từ GCF, góp phần huy động các nguồn tài chính đa dạng theo Hiến chương Hợp tác Phát triển của Chính phủ Nhật Bản.

JICA cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong các nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, góp phần vào công cuộc thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu.

