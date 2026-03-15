Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Loài cây nở hoa nhuộm trắng núi rừng Thanh Hóa

Phạm Trường

TPO - Trên những sườn núi đá ở miền Tây Thanh Hóa bừng sáng bởi sắc trắng tinh khôi của hoa thàn mát. Từ trên cao nhìn xuống, từng tán hoa nở dày như những đám mây lơ lửng giữa đại ngàn xanh thẳm, tạo nên khung cảnh hùng vĩ, thơ mộng hiếm thấy.

Clip: Mê mẩn loài cây nở hoa phủ trắng núi rừng xứ Thanh.
Những ngày tháng 3, khắp các cánh rừng, ngọn núi đá ven sông qua các xã Hồi Xuân, Phú Lệ, Pù Luông (tỉnh Thanh Hóa﻿), phủ lên màu trắng tinh khôi của cây thàn mát (còn gọi là hạt mát, mác bát hay cây duốc cá), xen lẫn màu xanh bạt ngàn của rừng núi.
Theo người dân địa phương, thàn mát mọc rải rác trên các sườn núi đá vôi và ven các khe suối. Khi bước vào mùa hoa, những tán cây trắng xóa trải dài theo triền núi khiến nhiều người lần đầu đến đây ngỡ như rừng đang vào mùa tuyết.
Trên dãy núi Lũng Mu ở Hang Phi (Hang Ma) xã Hồi Xuân, những cây thàn mát nở rộ. Tán cây cao vút đồng loạt nở hoa trắng, phủ kín cả triền núi. Từ xa nhìn lại, sắc trắng ấy nổi bật giữa màu xanh thẫm của rừng già, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hoang sơ vừa quyến rũ.
Những bông hoa trắng tinh khôi như bông tuyết, tạo nên vẻ đẹp đặc biệt. Hoa của loài cây này nở thành chùm và đồng loạt, điểm xuyết màu xanh mơn mởn của những mầm lá non. Cánh hoa màu trắng tinh khiết, mỏng manh và dễ rơi rụng mỗi khi có gió thổi.
Nhìn từ trên cao, vẻ đẹp của rừng thàn mát càng trở nên ấn tượng. Những tán hoa trắng tròn xòe ra giữa nền rừng xanh, trông như những đám mây nhỏ bám trên sườn núi. Các cụm hoa xuất hiện rải rác khắp triền đồi, nối tiếp nhau thành từng mảng sáng nổi bật. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách ghé thăm, chụp ảnh và hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên thơ mộng.
"Hoa nở trong thời tiết se lạnh, chuyển mùa nên rất nhiều người tới đây tham quan, chụp ảnh. Vẻ đẹp núi rừng các khiến người dân nơi đây càng tha thiết bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh", người dân địa phương cho hay.
Cây thàn mát là loài cây rừng quen thuộc với người dân vùng cao xứ Thanh. Trong dân gian, hạt của cây chứa hoạt chất tự nhiên có thể làm cá tạm thời bị say, vì vậy trước đây đồng bào miền núi thường giã nhỏ hạt hoặc rễ rồi hòa vào nước suối để bắt cá. Tuy nhiên ngày nay, tập quán này gần như không còn phổ biến, và cây thàn mát được nhìn nhận nhiều hơn như một phần của hệ sinh thái rừng.
Những năm gần đây, vẻ đẹp của rừng hoa thàn mát bắt đầu được nhiều người biết đến qua các bức ảnh chụp từ trên cao. Không ít du khách và người yêu thiên nhiên tìm đến các cung đường miền núi Thanh Hóa vào dịp đầu xuân để chiêm ngưỡng khoảnh khắc hiếm hoi khi rừng già khoác lên mình màu trắng tinh khôi.
Mùa hoa thàn mát thường kéo dài không lâu, chỉ khoảng vài tuần trước khi lá xanh phủ kín trở lại. Chính vì vậy, vẻ đẹp của nó càng trở nên đặc biệt, giống như một món quà ngắn ngủi mà thiên nhiên dành tặng cho núi rừng xứ Thanh mỗi độ giao mùa.
Ông Lê Đình Phương, Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cho biết, những năm gần đây các cánh rừng trong khu vực được bảo vệ tốt nên hệ sinh thái rừng tự nhiên trong đó có nhiều loài cây bản địa như thàn mát, được gìn giữ và phát triển. “Nhờ công tác quản lý, tuần tra rừng và đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân địa phương, ý thức bảo vệ rừng của cộng đồng ngày càng được nâng lên. Người dân đã hiểu rằng rừng không chỉ là nguồn sinh kế mà còn là tài sản quý giá cần được gìn giữ cho các thế hệ sau”, ông Phương thông tin.
Xem thêm

Cùng chuyên mục