Loài cây nở hoa nhuộm trắng núi rừng Thanh Hóa

TPO - Trên những sườn núi đá ở miền Tây Thanh Hóa bừng sáng bởi sắc trắng tinh khôi của hoa thàn mát. Từ trên cao nhìn xuống, từng tán hoa nở dày như những đám mây lơ lửng giữa đại ngàn xanh thẳm, tạo nên khung cảnh hùng vĩ, thơ mộng hiếm thấy.
Nhìn từ trên cao, vẻ đẹp của rừng thàn mát càng trở nên ấn tượng. Những tán hoa trắng tròn xòe ra giữa nền rừng xanh, trông như những đám mây nhỏ bám trên sườn núi. Các cụm hoa xuất hiện rải rác khắp triền đồi, nối tiếp nhau thành từng mảng sáng nổi bật. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách ghé thăm, chụp ảnh và hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên thơ mộng.
Ông Lê Đình Phương, Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cho biết, những năm gần đây các cánh rừng trong khu vực được bảo vệ tốt nên hệ sinh thái rừng tự nhiên trong đó có nhiều loài cây bản địa như thàn mát, được gìn giữ và phát triển. “Nhờ công tác quản lý, tuần tra rừng và đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân địa phương, ý thức bảo vệ rừng của cộng đồng ngày càng được nâng lên. Người dân đã hiểu rằng rừng không chỉ là nguồn sinh kế mà còn là tài sản quý giá cần được gìn giữ cho các thế hệ sau”, ông Phương thông tin.