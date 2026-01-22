Vẻ đẹp huyền bí của rừng khộp Yok Đôn mùa trút lá

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Rừng khộp Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk những ngày này đang vào mùa đẹp nhất, khi sắc xanh nhường chỗ cho những mảng màu vàng, đỏ rực rỡ. Tiếng gió lùa qua kẽ lá xào xạc, âm thanh giòn tan của thảm lá khô rào rạc dưới chân người dệt nên vẻ đẹp nguyên sơ của tạo hóa.

Ông Vũ Đức Giỏi - Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ Vườn Quốc gia Yok Đôn (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Vườn Quốc gia Yok Đôn có hệ sinh thái đặc trưng là rừng thưa cây lá rộng, rụng lá nhiệt đới hay còn gọi là rừng khộp. Rừng ở đây chủ yếu là cây có dầu, có khả năng chịu hạn rất tốt.

"Vào mùa mưa, cây cối trong rừng phát triển xanh tốt, vào mùa khô, lá cây sẽ chuyển màu và trút hết lá nhằm tích trữ lượng nước trong thân để chống chọi lại mùa khô kéo dài và khắc nghiệt của khu vực Tây Nguyên nói chung và vùng đất Buôn Đôn nói riêng. Từ đó, tạo ra hệ sinh thái rất đặc trưng của Vườn Quốc gia Yok Đôn", ông Giỏi chia sẻ.

Rừng khộp mùa trút lá. Video: Hồ Nam

Chính vẻ đẹp độc đáo của những cánh rừng khộp thay lá đã thu hút rất nhiều đoàn khách du lịch đến tham quan. Du khách thường chọn những thời điểm này để chụp hình, lưu giữ lại những khoảnh khắc kỷ niệm ấn tượng giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và khác biệt của núi rừng Tây Nguyên.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận vẻ đẹp rừng khộp mùa thay lá:

rung-6.jpg
rung-5.jpg
Rừng khộp Vườn Quốc gia Yok Đôn nhìn từ trên cao.
1893060540367935801.jpg
3864652604640409321.jpg
rung-1.jpg
rung.jpg
Rừng khộp Yok Đôn dệt nên vẻ đẹp nguyên sơ của tạo hóa.

Vườn Quốc gia Yok Đôn có diện tích hơn 115.000 ha, được đặt tên theo ngọn núi cao nhất vùng với ý nghĩa là "ngọn núi được tạo nên từ những quả đồi". Khi Tây Nguyên bước vào mùa khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, rừng khộp bắt đầu chu kỳ thay lá để thích nghi với hạn hán.

Hồ Nam
