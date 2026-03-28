Cận cảnh tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Hoàng gia Australia đến Đà Nẵng

Nguyễn Thành
TPO - Sáng ngày 28/3, dưới sự hướng dẫn của lực lượng Hoa tiêu khu vực IV, tàu HMAS Toowoomba (156) của Hải quân Hoàng gia Australia đã cập cảng Đà Nẵng an toàn, bắt đầu chuyến thăm thành phố kéo dài 3 ngày. Đây là hoạt động làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia đến thăm TP. Đà Nẵng. Video: Nguyễn Thành

Đây là chuyến thăm lịch sử trong quan hệ hợp tác Hải quân giữa hai nước khi tàu HMAS Toowoomba thăm chính thức Việt Nam ngay sau khi tàu 016-Quang Trung của Hải quân Nhân dân Việt Nam sang Australia tham dự diễn tập Kakadu và Lễ Duyệt tàu Quốc tế kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia.

Đây là lần đầu tiên tàu Hải quân hai nước thực hiện chuyến thăm chính thức gần như cùng thời điểm, phản ánh quan hệ quốc phòng bền chặt giữa hai nước. Mối quan hệ này ngày càng phát triển sâu rộng khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm 2024.

Các sĩ quan và thủy thủ của tàu Toowoomba sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng và Vùng 3 Hải quân. Thủy thủ đoàn cũng sẽ tham gia hoạt động giao hữu thể thao, hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng, cũng như có cơ hội gặp gỡ người dân địa phương và tìm hiểu nền văn hóa phong phú của Việt Nam.

Tàu HMAS Toowoomba được các tàu lai dắt đưa vào cảng Đà Nẵng dưới sự hướng dẫn của Hoa tiêu.

Đại tá Alana Burkitt CSC, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam, cho biết: Chuyến thăm này thể hiện sự bền chặt trong mối quan hệ hợp tác quốc phòng Australia- Việt Nam, được thiết lập từ năm 1999 và không ngừng phát triển về quy mô cũng như chiều sâu kể từ đó. Lực lượng Quốc phòng Australia đã đào tạo tiếng Anh cho hơn 5.000 sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Việt Nam và Australia. Australia cũng hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thông qua việc đào tạo tiếng Anh, chuyên môn và vận chuyển cán bộ, hàng hóa cho 7 Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Trung tá Alicia Harrison, Hải quân Hoàng gia Australia, thuyền trưởng tàu Toowoomba cho biết: Thủy thủ đoàn rất háo hức và mong đợi trong thời gian 3 ngày thăm Đà Nẵng sẽ giao lưu với lực lượng chức năng Việt Nam cũng như khám phá các nét đẹp văn hóa, truyền thống của người dân Đà Nẵng.

Tàu Toowoomba là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Anzac có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, bao gồm phòng không, tác chiến chống tàu ngầm và tác chiến mặt nước, giám sát và trinh sát. Với lượng giãn nước trên 3.500 tấn và chiều dài 118 mét, tàu Toowoomba được trang bị tên lửa đất đối không Evolved Sea Sparrow, tên lửa chống hạm Harpoon Block 2, pháo Mark 45 cỡ 127 mm và sáu ống phóng ngư lôi Mark 32. Tàu Toowoomba được trang bị khu vực cất/hạ cánh trực thăng và khu vực đỗ dành cho trực thăng đa nhiệm MH60H Seahawk.

Chuyến thăm cũng đánh dấu cam kết liên tục của Australia trong việc đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương an toàn ổn định và thịnh vượng, củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng với các đối tác trong khu vực.

Một số hình ảnh tàu Toowoomba tại cảng Đà Nẵng:

Trung tá Alicia Harrison, Hải quân Hoàng gia Australia, thuyền trưởng tàu Toowoomba.
Các thủy thủ tàu tác nghiệp sau khi tàu cập cảng Đà Nẵng an toàn.
Lực lượng chức năng Việt Nam chuẩn bị cho lễ đón thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hoàng gia Australia đến thăm Đà Nẵng.
Tàu có lượng giãn nước trên 3.500 tấn và chiều dài 118 mét.
Tàu Toowoomba được trang bị tên lửa đất đối không Evolved Sea Sparrow, tên lửa chống hạm Harpoon Block 2, pháo Mark 45 cỡ 127 mm và sáu ống phóng ngư lôi Mark 32.
Hệ thống tên lửa trên tàu Toowoomba
Tàu Toowoomba được trang bị nhiều radar cùng hệ thống vũ khí hiện đại.
Tàu Toowoomba được trang bị khu vực cất/hạ cánh trực thăng và khu vực đỗ dành cho trực thăng đa nhiệm MH60H Seahawk.
Trong thời gian 3 ngày, thủy thủ đoàn tàu Toowoomba sẽ có các hoạt động ngoại giao, giao lưu thể thao với lực lượng chức năng và người dân Đà Nẵng.
