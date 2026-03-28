Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Lào Cai:

Dù lượn gắn động cơ bị buộc dừng hoạt động ở Tả Van

Thành Đạt - Văn Đức
TPO - Tiếng ồn khi cất, hạ cánh ở tầm thấp khiến người dân và trường học ở xã Tả Van lo ngại, buộc cơ quan chức năng Lào Cai yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động để đánh giá tác động thực tế.

Chiều 27/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc để xác minh, xử lý phản ánh của cử tri về tiếng ồn từ hoạt động dù lượn gắn động cơ do Công ty TNHH Du lịch Thể thao Mây khai thác tại xã Tả Van.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND xã Tả Van cho biết đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về tiếng ồn động cơ ảnh hưởng đến sinh hoạt và môi trường học tập tại các điểm trường. Đại diện các trường học cũng bày tỏ lo ngại tiếng ồn khi dù lượn cất, hạ cánh ở tầm thấp ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường học tập.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động dù lượn của Công ty TNHH Du lịch Thể thao Mây tại xã Tả Van.

Đại diện các cơ quan chuyên môn đề nghị, cần có thiết bị đo đạc cụ thể để xác định ngưỡng tiếng ồn, làm cơ sở đánh giá khách quan. Đồng thời, doanh nghiệp phải chấp hành các quy định theo cam kết, phối hợp đo đạc thực tế để có số liệu chính xác.

Về phía đơn vị kinh doanh, ông Hoàng Đức Vinh - Quản lý hoạt động bay của Công ty TNHH Du lịch Thể thao Mây, đã xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý, gồm giấy phép bay do Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu) cấp và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cấp.

Hoạt động bay dù lượn gắn động cơ tại xã Tả Van.

Doanh nghiệp hiện vận hành 4 dù lượn không động cơ và 1 dù lượn có động cơ. Đại diện công ty thừa nhận tiếng ồn phát sinh và cam kết trong tháng 4/2026 sẽ phối hợp với chuyên gia nước ngoài triển khai giải pháp kỹ thuật nhằm giảm khoảng 30% âm lượng, đồng thời điều chỉnh tần suất bay phù hợp.

Trên cơ sở khảo sát thực tế và ý kiến các bên, đoàn liên ngành nhận định dù lượn là loại hình thể thao mạo hiểm cần được khuyến khích để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nhưng phải bảo đảm tính bền vững và sự đồng thuận của người dân địa phương.

Để giải quyết các vướng mắc, đoàn liên ngành yêu cầu Công ty TNHH Du lịch Thể thao Mây tạm dừng toàn bộ hoạt động dù lượn gắn động cơ tại xã Tả Van kể từ ngày 27/3.

#Hoạt động dù lượn gắn động cơ #Ô nhiễm tiếng ồn và tác động đến cộng đồng #Quản lý và xử lý hoạt động thể thao mạo hiểm #Chấp hành quy định pháp luật về hoạt động bay #Ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân #Hợp tác kỹ thuật giảm tiếng ồn #Phát triển du lịch bền vững #Công ty #Công ty TNHH du lịch thể thao Mây

