Lá phiếu đầu tiên

TP - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào Chủ nhật 15/3/2026 này, trong tổng số gần 79 triệu cử tri cả nước sẽ có hàng triệu cử tri ở tuổi 18 tuổi lần đầu tiên trong đời cầm trên tay lá phiếu thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình.

Vai trò của lá phiếu cử tri ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào một chu kỳ quản trị mới, đòi hỏi năng lực thực thi quốc gia ở mọi cấp trong giai đoạn mới với những mô hình và động lực tăng trưởng mới. Chất lượng đại diện tại nghị trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc quyết định chất lượng chính sách, khả năng tham gia tháo gỡ rào cản thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, có sức nặng lá phiếu của những thế hệ cử tri trẻ tuổi.

Lần đầu đi bầu cử ở tuổi 18, không chỉ là dấu mốc trưởng thành của riêng mỗi cá nhân, mà còn là sự khẳng định cao nhất về trách nhiệm trước tương lai của chính thế hệ đại diện cho tương lai đất nước. Người trẻ với năng lượng, nhiệt huyết mới, tư duy mới, sự nhạy bén và khả năng nắm bắt những xu thế thời đại cũng chính là lực lượng trực tiếp tham gia một cách lâu bền nhất vào tiến trình phát triển của đất nước.

Những ngày này, hình ảnh đẹp nhất trước Ngày hội lớn, ngoài cờ, hoa thì chính là những gương mặt thông minh, thanh tú ngời ngời sức sống và tự tin của những cử tri trẻ tuổi. Vẻ đẹp của niềm hy vọng.

Dịp này, tôi lại nghĩ về những sự “đầu tiên” khác của người trẻ. Hôm trước tình cờ nghe trên đài Tiếng nói Việt Nam câu chuyện về cô giáo tiểu học sinh năm 2002 Lo Thị Bảo Vy quê ở bản Văng Môn, xã Nga My, tỉnh Nghệ An, là người đầu tiên đại diện cho đồng bào dân tộc Ơ Đu của mình trở thành ứng cử viên Quốc hội.

Cộng đồng người dân tộc Ơ Đu chỉ có hơn 700 người, chủ yếu sinh sống tại xã Nga My thuộc huyện Tương Dương cũ của Nghệ An, và là một trong 5 dân tộc ít người nhất Việt Nam. Có một chuyện thú vị, là trong khi các dân tộc trong vùng thường gọi người Ơ Đu là Tày Hạt, nghĩa là “người đói rách”, thì cộng đồng này lại luôn tự gọi mình là Ơ Đu và Phrom Ơ Đu, nghĩa là “yêu thương”, “người yêu thương”.

24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp Đại học Vinh ngành Sư phạm Tiểu học, là một trong 7 ứng cử viên trẻ nhất ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đất nước, tôi nghe trên đài giọng nói và cách diễn đạt của cô giáo trẻ Lo Thị Bảo Vy vừa khúc chiết và hàm chứa nhiều ý tứ thật sâu sắc, cũng đầy nhiệt huyết và trách nhiệm của một người trẻ với quê hương đất nước mình.

Và tôi tin, với lá phiếu của những người trẻ, nếu trúng cử, tiếng nói tại nghị trường của đại biểu Quốc hội đầu tiên người Ơ Đu như cô giáo Bảo Vy không chỉ vì cộng đồng ít ỏi dân tộc mình, mà sẽ đại diện cho tâm tư, nguyện vọng, đòi hỏi chính đáng, xác đáng của người dân vùng cao từ mọi miền, với khát khao được ấm no, hạnh phúc và được yêu thương.

Những lá phiếu cử tri và ý thức sẵn sàng gánh vác trọng trách đất nước của người trẻ, đem lại cho chúng ta nhiều hy vọng.