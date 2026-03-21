Năng lượng dữ

TP - Xem "Thoát khỏi tận thế" (Project Hail Mary), phim bom tấn khoa học viễn tưởng của Mỹ vừa ra rạp, thấy kể về một thứ năng lượng thật lạ lùng. Năng lượng ấy có tên là Astroge, một loại vi sinh vật ngoài hành tinh có khả năng “nuốt chửng” Mặt trời và các vì sao khổng lồ để hấp thụ năng lượng cho mình.

Trong phim, nguy cơ tận thế của loài người không tránh khỏi khi mặt trời mờ dần và sắp biến mất bởi các Astroge. Sứ mệnh giải cứu Trái đất như canh bạc tuyệt vọng được trao cho phi thuyền Hail Mary phóng lên vũ trụ mang theo “thầy giáo làng” Ryland Grace. Nguồn năng lượng để phi thuyền này hoạt động chính là lực đẩy của các Astroge, nhưng nguồn năng lượng hy hữu ấy cũng chỉ đủ cho chuyến phóng lên, chứ không thể tái tạo cho hành trình trở về…

Dù là chuyện viễn tưởng, nhưng kỳ lạ là các nhà khoa học vật lý ngoài đời thật lại hết sức tâm đắc với loài sinh vật kỳ dị cùng nguồn năng lượng nghiệt ngã mang tên Astroge/Astrophage, bởi tính hợp lý khoa học của những nguyên lý sinh tồn và hoạt động của chúng. Phải chăng câu nói “Mọi thứ đều là năng lượng, và chỉ là năng lượng…” của thiên tài Albert Einstein luôn tuyệt đối đúng!

Những cơ sở năng lượng khổng lồ ở Iran và các quốc gia Trung Đông là dầu mỏ, khí đốt đang phát nổ và bùng cháy dữ dội chưa từng thấy, sau những đợt tấn công dồn dập và khốc liệt đáp trả lẫn nhau của hai bên Mỹ-Israel với Iran. Eo biển Hormuz, cửa ngõ của dòng vận chuyển dầu mỏ khổng lồ, hiện đang là chiến địa nóng bỏng nhất hành tinh.

Mỗi quả tên lửa lao tới đích, mỗi cú bấm khai hỏa ở Trung Đông dù bất kể là đêm hay ngày, từ phía nào cũng đều khiến 8 tỷ người trên khắp hành tinh này chao đảo, tức ngực. Mọi thứ đều là năng lượng và chỉ là năng lượng. Từ bó rau, con cá, khám chữa bệnh, học hành, đến niềm hy vọng nhỏ nhoi về một ngày mới còn sống sót ở những vùng đất dữ.

Trong "Thoát khỏi tận thế", giữa tình thế ngặt nghèo nhất của một con người đang cô đơn giữa vũ trụ, trước một sứ mệnh gần như bất khả thi, “thầy giáo làng” Ryland Grace vẫn toát ra một thứ năng lượng mạnh mẽ, tích cực, và nhân ái lớn lao của con người.

Những rung động khiến người ngoài hành tinh trong hình thù khối đá xù xì cũng phải xúc động chảy nước mắt. Có phải thi hào Goethe đã nói rằng, năng lượng có thể làm được mọi việc trên đời, có thể biến một con vật hai chân thành người… Tất nhiên đó phải là sức mạnh của năng lượng sạch, thánh thiện.

Chiến tranh và xung đột đang nguy cơ trở thành con đường ngắn nhất dẫn hành tinh này tới chặng cuối lụi tàn, còn nhanh chóng hơn mọi thứ vi sinh vật Astroge tưởng tượng nào đó. Và phải chăng năng lượng có được từ việc “nuốt chửng” Mặt trời và các vì sao, chính là chỉ dấu cho những tham vọng, dục vọng quỷ ám và mù lòa đang hiện hữu?