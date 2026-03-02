Hiệu triệu tuổi trẻ xung kích

TP - Thanh niên Việt Nam có một điều rất đặc biệt – một dấu ấn mà không phải tuổi trẻ ở quốc gia nào cũng có được: Đảng, Nhà nước dành riêng tháng Ba hằng năm là Tháng Thanh niên (TTN). Một tháng không chỉ để tôn vinh mà để gửi gắm niềm tin, trao cơ hội, hiệu triệu và đặt lên vai người trẻ những trọng trách lớn lao của đất nước.

Nếu mùa xuân là khởi đầu của đất trời, thì tuổi trẻ chính là khởi đầu của những vận hội mới. Bởi vậy, tháng Ba không chỉ là sự chuyển mùa mà là thời khắc thôi thúc lớp lớp thanh niên tiến lên phía trước, nhận lấy việc mới, việc khó bằng tất cả nhiệt huyết và khát vọng cống hiến. Suốt 22 năm nay, Tháng thanh niên đã tạo nên chất men say trong phong trào Thanh niên tình nguyện, trở thành điểm hẹn, thôi thúc hàng triệu người trẻ lên rừng, xuống biển, mang nhiệt huyết, sức trẻ, sự sáng tạo để đổi thay từng vùng quê, bản làng, con phố.

Tháng thanh niên năm nay càng ý nghĩa hơn khi được đặt trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đại hội XIV của Đảng mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Hai phong trào thi đua lớn do Chính phủ phát động: “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước” - đang đặt lên vai thanh niên sứ mệnh tiên phong. Ở đó, “ba dám” - dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm không chỉ là khẩu hiệu, mà là đòi hỏi tất yếu của thời cuộc.

Năm 2026 cũng là dấu mốc đặc biệt khi các cấp bộ Đoàn hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đây là dịp để đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tổ chức tinh gọn hơn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn, phù hợp với bối cảnh mới. Tháng thanh niên vì thế không dừng ở các hoạt động bề nổi, mà tập trung vào những công trình, phần việc có chiều sâu, bền vững, hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt tại 248 xã biên giới – nơi còn nhiều khó khăn nhưng cũng là nơi rất cần bàn tay và khối óc của tuổi trẻ.

Khi đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đó không chỉ là con số kinh tế, mà là thước đo của ý chí, bản lĩnh và tinh thần dấn thân. Tuổi trẻ Việt Nam, với truyền thống 95 năm vẻ vang của Đoàn, đang bước vào Tháng thanh niên 2026 với khí thế mới, quyết tâm mới, với tinh thần hành động mạnh mẽ, phụng sự và cống hiến.

Cánh cửa tháng Ba - Tháng thanh niên đã mở. Và trong sắc xanh rộn ràng ấy, tuổi trẻ Việt Nam đang xắn tay vào việc mới, việc khó, sẵn sàng tiến lên để cùng đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới.