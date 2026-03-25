Một cái bắt tay, nhiều tầng năng lượng

TP - Giữa những biến động của thế giới hôm nay, có những sự kiện không ồn ào nhưng lại mở ra một tương lai. Lễ ký hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin, là một dấu mốc như thế.

Không chỉ là một văn kiện hợp tác, đó là tuyên bố về cách Việt Nam nhìn nhận bài toán năng lượng trong nhiều thập kỷ tới.

Nhu cầu điện của nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh chưa từng có. Áp lực chuyển đổi xanh ngày càng rõ nét khi các cam kết giảm phát thải không còn là khẩu hiệu. Trong khi đó, các nguồn năng lượng truyền thống dần bộc lộ giới hạn, cả về tài nguyên lẫn môi trường. Đặt trong bối cảnh ấy, việc tái khởi động hướng đi điện hạt nhân không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, mà là một bước đi có tính toán.

Điện hạt nhân, với ưu thế công suất lớn, ổn định và phát thải thấp, từ lâu đã được xem là một trong những trụ cột của hệ thống năng lượng hiện đại. Nhưng điều quan trọng hơn, nó đòi hỏi trình độ công nghệ cao, năng lực quản trị rủi ro và một hệ sinh thái nhân lực tương xứng. Chính vì vậy, lựa chọn đối tác không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà còn là câu chuyện niềm tin.

Trong lĩnh vực này, Nga không phải là cái tên xa lạ. Hợp tác năng lượng - dầu khí giữa Việt Nam và Nga đã được bồi đắp qua nhiều thập kỷ, trở thành một trong những biểu tượng bền vững nhất của quan hệ song phương. Từ những giàn khoan ngoài khơi đến các dự án liên doanh, sự hiện diện của Nga trong ngành năng lượng Việt Nam không chỉ là dấu ấn kinh tế, mà còn là dấu ấn lịch sử.

Lần này, hai bên không dừng lại ở việc khẳng định lại truyền thống, mà hướng tới việc nâng tầm hợp tác. Điện hạt nhân được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới - một biểu tượng của công nghệ, của niềm tin và của tầm nhìn dài hạn.

Đáng chú ý, hợp tác không chỉ bó hẹp trong năng lượng truyền thống. Những nội dung được thống nhất cho thấy một hướng đi rộng mở hơn: từ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo đến khoa học – công nghệ, trí tuệ nhân tạo, giao thông đô thị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này phản ánh một thực tế: quan hệ Việt Nam - Nga đang được “tái cấu trúc” theo hướng đa chiều và thích ứng hơn với bối cảnh mới.

Trong một thế giới ngày càng phân cực, việc Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ với Nga, đồng thời mở rộng hợp tác với nhiều đối tác khác, cho thấy sự kiên định trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Không có sự lựa chọn cảm tính, càng không phải là sự lệ thuộc. Đó là cách một quốc gia tìm kiếm lợi ích tối ưu trong một môi trường nhiều biến động.

Hiệp định điện hạt nhân vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một dự án. Nó là phép thử cho năng lực triển khai các chương trình công nghệ cao, là cơ hội để đào tạo và tích lũy nguồn nhân lực chất lượng, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.

Ở một tầng sâu hơn, đó còn là câu chuyện của con người. Hàng nghìn chuyên gia Việt Nam từng được đào tạo tại Nga, đã và đang đóng góp quan trọng cho nhiều lĩnh vực của đất nước. Chính những con người ấy là sợi dây kết nối bền bỉ nhất, vượt qua mọi biến động của thời cuộc.

Một nhà máy điện có thể mất chục năm để hoàn thành. Nhưng niềm tin - nếu được xây dựng đúng cách - có thể kéo dài lâu hơn thế.

Và đôi khi, sự hợp tác bền lâu của hai quốc gia bắt đầu từ một cái bắt tay.