Giáo dục

Hà Nội trao thưởng cho 223 thí sinh đoạt giải tài năng tin học trẻ quốc tế

Hà Linh
TPO - Ngày 20/9, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và vinh danh, trao thưởng cho 223 thí sinh xuất sắc trong cuộc thi Tài năng tin học trẻ quốc tế năm học 2024 - 2025 với 9 giải Nhất, 33 giải Nhì, 67 giải Ba và 114 giải Khuyến khích.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, cuộc thi Tài năng tin học trẻ quốc tế được tổ chức thường niên, nhằm phát triển kỹ năng số và năng lực tin học cho học sinh các cấp.

Cuộc thi do Sở GD&ĐT Hà Nội và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam - đơn vị khảo thí và đánh giá năng lực tin học quốc tế phối hợp tổ chức.

Cuộc thi được phát động từ tháng 12/2024 thu hút đông đảo học sinh các cấp tham gia.

Năm học 2024 - 2025 là năm thứ hai của cuộc thi với quy mô và chất lượng vượt trội. Ở vòng sơ loại cuộc thi thu hút gần 50.000 thí sinh từ gần 1.000 trường học, tăng gần 60% so với mùa giải trước.

Học sinh được khen thưởng tại lễ tổng kết ngày 20/9.

Cuộc thi được phát động từ tháng 12/2024 thu hút đông đảo học sinh các cấp tham gia. Ở vòng sơ khảo có hơn 3.400 học sinh dự thi, trong đó có hơn 80% số em đạt chuẩn quốc tế. Vòng chung khảo quy tụ gần 1.000 học sinh các cấp, trong đó có nhiều em đạt điểm tuyệt đối 1000/1000.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận thành tích, mà còn góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Cương, năm học này, Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động tiếp tục đẩy mạnh đổi mới giáo dục gắn liền với chuyển đổi số nhằm tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, tư vấn hướng nghiệp và cá nhân hóa quá trình học tập, giúp thầy, cô giáo và học sinh tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến, hiện đại; tiến tới hình thành mô hình “trường học thông minh”.

Hà Linh
