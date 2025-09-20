TPHCM cấm các trường 'hô biến' tài trợ thành khoản thu bắt buộc

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Mọi kế hoạch vận động của các trường phải được UBND xã, phường hoặc Sở GD&ĐT phê duyệt, thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không cào bằng giữa học sinh và tuyệt đối không biến tài trợ thành khoản thu bắt buộc.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi trong năm học 2025 – 2026, trong đó nghiêm cấm tình trạng lạm dụng vận động tài trợ để biến thành khoản thu bắt buộc đối với học sinh, phụ huynh. Động thái này nhằm siết chặt tình trạng lạm thu, đảm bảo mọi khoản đóng góp trong nhà trường thực sự xuất phát từ tinh thần tự nguyện.

Theo quy định, mọi kế hoạch vận động tài trợ của trường học phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (UBND xã, phường hoặc Sở GD&ĐT) trước khi triển khai. Các khoản tài trợ phải trên tinh thần tự nguyện, tuyệt đối không được cào bằng hay áp đặt đồng loạt giữa các học sinh.

7df27506a1352a6b7324.jpg
Học sinh TPHCM trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Thu Hà

Sở cũng yêu cầu các trường công khai minh bạch toàn bộ các khoản thu, gửi thông báo bằng văn bản tới phụ huynh, học sinh. Không để Ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai các nội dung thu của đơn vị; tuyệt đối không được thay đổi tên và tự ý đặt thêm các khoản thu nào phát sinh bất kỳ nằm ngoài quy định.

Việc thu tiền cần có lộ trình, tránh tình trạng thu gộp nhiều khoản cùng lúc gây áp lực cho phụ huynh.

Sở GD&ĐT nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do Ban quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của học sinh.

Để tăng cường giám sát, Sở GD&ĐT đề nghị UBND xã, phường, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học; chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo đúng quy định.

Thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định. Có hình thức xử lý nghiêm đối với Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định.

