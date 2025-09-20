Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ học sinh giật tóc, quật ngã cô giáo

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Sự việc học sinh ở Trường THCS Đại Kim ( Hà Nội) có hành vi sai trái với cô giáo là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc", là chia sẻ của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục (Bộ GD&ĐT).

Sáng 20/9, ông Vũ Minh Đức,Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ yêu cầu Sở GD&ĐT báo cáo sự việc học sinh Trường THCS Đại Kim có hành vi sai trái với cô giáo.

Theo ông Đức, sau khi nắm được thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội về việc chiều ngày 16/9, tại Trường THCS Đại Kim đã xảy ra việc một học sinh lớp 7A14 có hành vi sai trái với giáo viên chủ nhiệm (kéo tóc, ghìm cô giáo xuống, giằng lại đồ chơi) khi cô thu giữ đồ chơi sắc, nhọn, có nguy cơ gây mất an toàn.

b732cdee-a58b-4a69-a253-d666dc9df681.jpg
Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục (Bộ GD&ĐT).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường THCS Đại Kim báo cáo sự việc; đồng thời có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, UBND Phường Định Công đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo khi thực hiện nhiệm vụ.

Bộ GD&ĐT cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc ta; trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Theo Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lí giáo dục, mọi hành vi sai trái đều phải được xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, trong việc xử lí học sinh, nhất là đối với các trường hợp đặc biệt, cần cân nhắc các biện pháp phù hợp để vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính răn đe và tạo điều kiện cho học sinh sửa sai.

Với sự việc xảy ra lần này, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội rút kinh nghiệm, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là Trường THCS Đại Kim chú trọng công tác xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, dân chủ, không có bạo lực học đường.

Yêu cầu các trường chú ý công tác giáo dục đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy, cô giáo đối với học sinh; làm tốt công tác tư vấn tâm lí học đường, sớm phát hiện những trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lí để cùng với gia đình có biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp đồng thời nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Ban Giám hiệu, chủ động và có biện pháp xử lí tình huống mất an toàn trong nhà trường.

Nhà trường phát hiện và ngăn chặn kịp thời, từ sớm các hành vi sai phạm của học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, các cơ quan chức năng của địa phương để đảm bảo an toàn trường học.

Hà Linh
#bạo lực học đường #hành vi học sinh sai trái #giáo dục đạo đức học sinh #xử lý hành vi vi phạm trong trường học #an toàn trường học #truyền thống tôn sư trọng đạo #quản lý giáo dục Hà Nội #biện pháp phòng chống bạo lực học đường #vai trò của nhà trường trong giáo dục #pháp luật và giáo dục

Xem thêm

Cùng chuyên mục