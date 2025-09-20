Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ học sinh giật tóc, quật ngã cô giáo

TPO - "Sự việc học sinh ở Trường THCS Đại Kim ( Hà Nội) có hành vi sai trái với cô giáo là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc", là chia sẻ của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục (Bộ GD&ĐT).

Sáng 20/9, ông Vũ Minh Đức,Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ yêu cầu Sở GD&ĐT báo cáo sự việc học sinh Trường THCS Đại Kim có hành vi sai trái với cô giáo.

Theo ông Đức, sau khi nắm được thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội về việc chiều ngày 16/9, tại Trường THCS Đại Kim đã xảy ra việc một học sinh lớp 7A14 có hành vi sai trái với giáo viên chủ nhiệm (kéo tóc, ghìm cô giáo xuống, giằng lại đồ chơi) khi cô thu giữ đồ chơi sắc, nhọn, có nguy cơ gây mất an toàn.

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục (Bộ GD&ĐT).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường THCS Đại Kim báo cáo sự việc; đồng thời có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, UBND Phường Định Công đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo khi thực hiện nhiệm vụ.

Bộ GD&ĐT cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc ta; trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Theo Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lí giáo dục, mọi hành vi sai trái đều phải được xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, trong việc xử lí học sinh, nhất là đối với các trường hợp đặc biệt, cần cân nhắc các biện pháp phù hợp để vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính răn đe và tạo điều kiện cho học sinh sửa sai.

Với sự việc xảy ra lần này, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội rút kinh nghiệm, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là Trường THCS Đại Kim chú trọng công tác xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, dân chủ, không có bạo lực học đường.

Yêu cầu các trường chú ý công tác giáo dục đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy, cô giáo đối với học sinh; làm tốt công tác tư vấn tâm lí học đường, sớm phát hiện những trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lí để cùng với gia đình có biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp đồng thời nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Ban Giám hiệu, chủ động và có biện pháp xử lí tình huống mất an toàn trong nhà trường.

Nhà trường phát hiện và ngăn chặn kịp thời, từ sớm các hành vi sai phạm của học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, các cơ quan chức năng của địa phương để đảm bảo an toàn trường học.