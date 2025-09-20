Nam sinh túm tóc, ghìm đầu cô giáo: Vì sao học sinh không can ngăn?

TPO - Video dài hơn 2 phút ghi lại hình ảnh học sinh lớp 7, Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) túm tóc, ghìm đầu cô giáo chủ nhiệm xuống bàn và quật ngã trong khi cả lớp ngồi im khiến nhiều người xót xa và đặt câu hỏi vì sao các em không can ngăn?

Phụ huynh sốc khi xem video

Sau khi video học sinh có hành vi thiếu chuẩn mực với cô giáo ngay trong lớp học lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ấm ức, xót xa vì những gì đã xảy ra.

Chị Nguyễn Hồng Anh cho biết, có con đang theo học ở Trường THCS Đại Kim và rất sốc khi xem video học sinh giật tóc, ghìm đầu cô giáo xuống trong khi cả lớp ngồi lặng im, không một ai đứng lên bênh vực cô.

“Tôi không rõ đây là sự vô cảm hay vì các em quá sợ hãi trước những gì đang diễn ra”, chị Hồng Anh nói.

Trường THCS Đại Kim nơi xảy ra sự việc. (ảnh: Hà Linh)

Trên các diễn đàn mạng, sự việc đang được chia sẻ, nhiều người đặt câu hỏi vì sao tất cả các em học sinh trong lớp ngồi im?

Trong báo cáo giải trình của Trường THCS Đại Kim gửi UBND Phường Định Công và Sở GD&ĐT Hà Nội có lý giải, khi cô H. (nạn nhân) tịch thu đồ vật sắc nhọn, em L.G.B đứng lên, yêu cầu cô trả lại.

Trước sự kiên quyết của giáo viên, em B. đã có hành vi quá khích: kéo tóc, ghìm người cô giáo xuống để giật lại đồ chơi. Hành vi này diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều bạn trong lớp. Một số học sinh đã kéo rèm che, tránh để học sinh ngoài lớp nhìn thấy.

Sau khi giáo viên thoát khỏi lớp đã đi báo cáo ban giám hiệu. Khi đó, cô Phạm Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng nhà trường và cô giáo quay lại lớp học. Hiệu trưởng yêu cầu học sinh B. (người túm tóc, ghì đầu cô giáo) xin lỗi cô trước lớp đồng thời yêu cầu 2 em học sinh ngồi dưới B. viết bản tường trình sự việc. Bản tường trình phải trả lời câu hỏi: “Tại sao không có động thái can ngăn bạn và giải cứu cô giáo?”.

Được biết học sinh đã viết trong bản tường trình: “Lúc đó bạn quá khích, cơ thể bạn to lớn, con không thể làm gì”.

Vật nhọn học sinh mang đến trường được cô giáo nhắc nhở, tịch thu là nguyên nhân khiến em này túm tóc, ghìm đầu cô xuống. (ảnh: Hà Linh)

Cô giáo tha thứ cho học sinh

Bà Phạm Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Kim cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu đã nhanh chóng xử lý theo thẩm quyền. Nhà trường tổ chức cho học sinh vi phạm trực tiếp nhận lỗi và xin lỗi công khai với giáo viên trước tập thể lớp, đồng thời mời phụ huynh đến làm việc để cùng thống nhất các biện pháp giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh sửa sai và rèn luyện lại hành vi.

Nhà trường cũng đã yêu cầu gia đình đưa cháu đi khám, kiểm tra sức khỏe tâm lý, tuy nhiên sau khi đi khám gia đình chưa cung cấp được cho nhà trường kết quả kiểm tra sức khỏe.

Ban giám hiệu đã động viên, ổn định tinh thần cho cô giáo, tránh để sự việc gây thêm áp lực, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy. Cô giáo chủ nhiệm nhận lời xin lỗi và tha thứ cho học sinh.

Giáo dục học sinh nhận thức sai lầm

Tối 19/9, UBND Phường Định Công đã có báo cáo sự việc với Sở GD&ĐT Hà Nội và cho biết, phường đã chỉ đạo Công an phường vào cuộc xác minh sự việc, làm rõ nhằm bảo đảm sự thượng tôn pháp luật, qua đó răn đe, ngăn chặn những hành vi bạo lực hoặc chống đối thầy cô.

UBND phường Định Công xác định sự việc xảy ra tại Trường THCS Đại Kim là nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, danh dự và uy tín của giáo viên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận.

Quan điểm xử lý của chính quyền địa phương là phải bảo đảm sự công bằng, khách quan, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sai phạm để giữ gìn tính tôn nghiêm của người thầy và kỷ cương trong nhà trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục, giúp học sinh nhận thức rõ sai lầm, có cơ hội sửa đổi và tái hòa nhập tập thể, tránh tình trạng em bị kỳ thị hoặc bỏ học.

Giao phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các cơ quan chức năng để triển khai nghiêm túc các nội dung tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học và xây dựng văn hóa học đường; đồng thời có biện pháp hỗ trợ tâm lý cho giáo viên và tư vấn hành vi cho học sinh.

Đối với Trường THCS Đại Kim, UBND phường đã yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, tăng cường giám sát, duy trì kỷ luật và nội quy lớp học đồng thời quan tâm, động viên tinh thần cô giáo trong sự việc, bảo đảm môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh cho đội ngũ giáo viên.

Bên cạnh đó, nhà trường phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để giáo dục, uốn nắn hành vi vi phạm, giúp học sinh sửa sai và tiến bộ.