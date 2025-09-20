TPHCM: Phụ huynh bức xúc vì giờ học chính khóa bị 'cài cắm' nhiều môn tự nguyện

TPO - Nhiều phụ huynh Trường THCS Nguyễn Hữu Trí (xã Tân Nhựt, TPHCM) phản ánh thời khóa biểu "cài cắm" các môn tự nguyện có thu phí vào giờ học chính khóa, khiến học sinh gần như buộc phải theo học.

Phụ huynh: Chúng tôi không có sự lựa chọn

Phản ánh đến báo Tiền Phong, phụ huynh có con học lớp 7 Trường THCS Nguyễn Hữu Trí (xã Tân Nhựt, TPHCM) cho biết thời khóa biểu của trường chèn các môn thuộc chương trình nhà trường (tức các môn tự nguyện, có thu phí) vào giờ học chính khóa, khiến phụ huynh không có sự lựa chọn.

Theo phụ huynh, thời khóa biểu có các môn Tin học quốc tế, Anh văn bản ngữ, STEM vào buổi sáng trong tuần, buổi chiều còn có môn Kỹ năng sống. Tổng cộng học sinh phải học 9 tiết các môn thuộc chương trình nhà trường.

Thời khóa biểu của Trường THCS Nguyễn Hữu Trí (xã Tân Nhựt, TPHCM). Ảnh: NVCC

“Thời khóa biểu được xếp xen kẽ như vậy khiến học sinh không còn cửa thoát, bắt buộc phải học. Miễn học phí chính khóa nhưng các môn chương trình nhà trường mới thật sự làm khổ phụ huynh”, một phụ huynh (xin giấu tên) bày tỏ.

Theo thông báo của nhà trường, mức thu các môn gồm: Kỹ năng sống 80.000 đồng/tháng/học sinh, Anh văn bản ngữ 200.000 đồng, STEM 180.000 đồng và Tin học 180.000 đồng. Như vậy, phụ huynh phải đóng thêm 640.000 đồng mỗi tháng nếu cho con học tất cả các môn kể trên.

Nhà trường lên tiếng

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Minh Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hữu Trí khẳng định, trước khi năm học mới bắt đầu, nhà trường đã tổ chức họp lấy ý kiến phụ huynh về việc triển khai chương trình nhà trường.

“Phụ huynh toàn trường đều đồng ý cho con em học trên tinh thần tự nguyện. Căn cứ vào đăng ký của phụ huynh, nhà trường mới sắp xếp lịch học. Những trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn được tạo điều kiện để theo học miễn phí các môn này”, ông Trung nói.

Về việc một số môn chính khóa được sắp xếp sáng thứ Bảy, ông Trung giải thích: “Trường chỉ có 17 giáo viên trên tổng số 17 lớp học. Nhà trường phải nhờ giáo viên trường khác đến thỉnh giảng nên buộc phải bố trí một số tiết chính khóa vào thứ Bảy”.

Trái ngược với chia sẻ của hiệu trưởng, phụ huynh nói không hề nhận được phiếu đăng ký cho con học các môn thuộc chương trình nhà trường hay được hỏi ý kiến bằng bất kỳ hình thức nào. “Nhà trường tự xếp vào thời khóa biểu. Phụ huynh không có sự lựa chọn”, phụ huynh phản ánh.

Tại Hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục phổ thông mới đây, bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT TPHCM thông tin, hiện nay có 15 danh mục hoạt động giáo dục dịch vụ hỗ trợ được phép thu theo cơ chế xã hội hóa, trong đó có ngoại ngữ với 6 tiểu mục. Tuy nhiên, không phải trường nào cũng được triển khai.

“Một số trường ôm trọn nhiều hoạt động, từ học ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài, học thêm toán, học phần mềm… gây áp lực cho phụ huynh, học sinh. Chúng tôi đề nghị các trường cân nhắc, chỉ lựa chọn tối đa 2 nội dung bổ sung trong phần ngoại ngữ ngoài chương trình chính khóa”, bà Thúy cho biết.