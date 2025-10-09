Khởi động Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc

Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc trở lại với điểm mới ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua tính năng AI Speak của ứng dụng Edupia AI Class - lớp học tiếng Anh công nghệ AI đầu tiên tại Việt Nam.

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (trực thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phối hợp Hệ thống Giáo dục trực tuyến Edupia, dưới sự cố vấn chuyên môn của Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (Bộ GD&ĐT) vừa công bố thể lệ Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh Toàn quốc năm 2026.

Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc được khởi xướng từ năm 2018. Điểm mới của năm 2026 là được tổ chức theo hình thức ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua tính năng AI Speak của ứng dụng Edupia AI Class, lớp học tiếng Anh công nghệ AI đầu tiên tại Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê (thứ hai từ trái qua) - Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trao đổi thông tin tại buổi lễ công bố thể lệ Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc.

AI Speak mang đến một môi trường mô phỏng thực tế để học sinh có cơ hội thực hành, phản xạ và vận dụng tiếng Anh một cách tự nhiên, từ đó hình thành kĩ năng tự học hiệu quả và chuẩn bị hành trang vững chắc cho quá trình hội nhập quốc tế.

Nhà văn, Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng đội T.Ư, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cho biết, báo đồng hành với Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc năm 2026, hứa hẹn là hành trình ý nghĩa đối với các học sinh tham gia. Cuộc thi sẽ tiếp lửa đam mê học tập, khơi dậy tinh thần hội nhập và bồi đắp thế hệ học sinh Việt Nam tự tin-bản lĩnh-sẵn sàng vươn tầm quốc tế.

Chương trình gồm 3 vòng thi chính: Speak up with AI Speak (10/2025-2/2026): Thí sinh đăng ký miễn phí, luyện tập và dự thi trên tính năng AI Speak. Kết quả vòng này là cơ sở lựa chọn thí sinh bước tiếp vào vòng tiếp theo.

My school, my Vietnam (2-3/2026): Thí sinh thực hiện video clip tiếng Anh (từ 3 đến 5 phút) theo chủ đề Ban tổ chức công bố.

Vòng Chung kết Toàn quốc (3/2026): Quy tụ các thí sinh xuất sắc nhất từ mọi miền đất nước.Giải thưởng cao nhất là một chuyến trải nghiệm học tập tại Singapore theo lịch trình của BTC. Song song với các vòng thi, chương trình triển khai hành trình “Thắp lửa” với thông điệp: “Thắp lửa đam mê - Khơi nguồn tri thức, vì thế hệ học sinh Việt Nam giỏi tiếng Anh”

Hành trình sẽ diễn ra tại 15 tỉnh/thành phố đại diện cho ba miền nhằm lan tỏa phong trào tự học tiếng Anh trong và ngoài nhà trường của học sinh cấp tiểu học và THCS trên toàn quốc;

Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ trao tặng hơn 400.000 suất học bổng “Thắp lửa” dưới hình thức khóa học trên nền tảng Edupia AI Class dành cho học sinh ở các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn như: Điện Biên, Lai Châu, Cà Mau, Đồng Tháp. Dự kiến tổng giá trị học bổng lên đến trên 978,7 tỷ đồng. Học bổng mang đến cơ hội trải nghiệm phương pháp học tiếng Anh hiện đại, giúp các em tiếp cận tri thức và nâng cao chất lượng học tập.