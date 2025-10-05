Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lần đầu tiên học sinh Lào Cai tham gia sân chơi Robotics

Thành Đạt
Thành Đạt
TPO - Ngày 4/10/2025, tại trường Quốc tế Canada, phường Lào Cai, Tỉnh Đoàn Lào Cai phối hợp cùng Công ty TNHH ECOROBO Lào Cai tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Robotics tỉnh Lào Cai Lần thứ I, năm 2025.

Cuộc thi Sáng tạo Robotics tỉnh Lào Cai Lần thứ I, năm 2025 là sân chơi nhằm phát triển tư duy sáng tạo, khả năng lập trình, lắp ráp robot và kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh.

Cuộc thi quy tụ 39 đội thi đến từ tất cả các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh, trong đó có 22 đội bảng R1 (khối Tiểu học) và 17 đội bảng R2 (khối THCS). Chủ đề của năm nay là Robot - Smart Logistics, hướng đến việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực vận chuyển và tự động hóa thông minh, một chủ đề gắn liền với xu thế chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo hiện nay.

1.jpg
2.jpg
Các thí sinh tham gia lập trình, cho robot vận hành trên sa bàn.

Tham dự chương trình còn có bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; anh Hà Đức Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn, anh Hoàng Mạnh Linh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai cùng đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp đồng hành trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ.

Phát biểu khai mạc, anh Hoàng Mạnh Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: “Mỗi ý tưởng, mỗi sản phẩm robot hôm nay không chỉ là kết quả của niềm đam mê công nghệ, mà còn thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chinh phục của tuổi trẻ Lào Cai”.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào phần thi “Lập trình và thử sa bàn”. Mỗi đội được phép thảo luận chiến thuật, lập trình robot vận hành hoàn toàn tự động để hoàn thành các nhiệm vụ trên sa bàn mô phỏng thực tế.

3.jpg
Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trao biển tượng trưng, bằng chứng nhận cho đội dành giải nhất.
4.jpg
z7081548776013-e1902b06814f473449df866ad89aeba5.jpg
Anh Hà Đức Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn (bên trái) và anh Hoàng Mạnh Linh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn (bên phải) trao biển tượng trưng, bằng chứng nhận cho các đội đoạt giải tại cuộc thi.

Đặc biệt, phần thi “Nhiệm vụ bất ngờ” - điểm nhấn của cuộc thi - đòi hỏi thí sinh phải tư duy nhanh, phản ứng linh hoạt với các yếu tố thay đổi như ánh sáng, chướng ngại vật hay tín hiệu cảm biến. Đây cũng là phần thể hiện rõ nhất năng lực lập trình và khả năng làm việc nhóm của học sinh.

Không khí tại hội trường sôi nổi và đầy hào hứng. Nhiều robot được thiết kế sáng tạo, hoạt động ổn định, thực hiện chính xác các thao tác theo yêu cầu của ban giám khảo. Những tiếng reo hò cổ vũ, những phút căng thẳng chờ điểm số đã biến cuộc thi thành một “ngày hội công nghệ” thực sự của tuổi trẻ Lào Cai.

Sau hai lượt thi đấu, Ban Giám khảo đã lựa chọn được những đội xuất sắc nhất. Ở bảng R1 (khối Tiểu học), giải Nhất thuộc về đội Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Kim Tân). Ở bảng R2 (khối THCS), giải Nhất được trao cho đội Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Bắc Lệnh). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho mỗi bảng thi, kèm giấy chứng nhận và phần thưởng tương ứng.

Đáng chú ý, 20 đội đạt giải trong cuộc thi sẽ là những đội thi được trọn tham gia vòng Chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ V, năm 2025 được tổ chức tại TP Đà Nẵng trong quý IV/2025.

Theo Ban Tổ chức, đây không chỉ là sân chơi để các em học sinh giao lưu, học hỏi mà còn là bước khởi đầu cho phong trào Robotics trong nhà trường. Cuộc thi giúp học sinh sớm tiếp cận công nghệ lập trình, tự động hóa - những kỹ năng quan trọng trong thời đại 4.0.

Thành Đạt
Thành Đạt
