Hai sắc màu Ngày hội STEM - AI - Robotics

Trong hai ngày 14 và 15/8, tại Hà Nội, báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Tổ chức giáo dục Learn to leap tổ chức Ngày hội Trải nghiệm STEM - AI – Robotics tại Trường THCS Vĩnh Hưng và Trường THCS Thanh Trì (phường Vĩnh Hưng).

Sự kiện để lại ấn tượng sâu đậm, góp phần khẳng định vai trò quan trọng của mô hình STEM - AI - Robotics trong giáo dục. Đây được xem là bước đi chiến lược, góp phần giúp địa phương trở thành điểm sáng về ứng dụng công nghệ trong thời đại 4.0.

STEM - AI - Robotics: Xu hướng giáo dục của thời đại số

Trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số giáo dục diễn ra mạnh mẽ, việc đưa STEM và công nghệ hiện đại vào các nhà trường giúp học sinh phát triển tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo và hợp tác, đồng thời chuẩn bị hành trang vững vàng cho tương lai hội nhập.

Bà Quán Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng (Hà Nội), bày tỏ niềm vui và kỳ vọng về sự phát triển của ngành giáo dục địa phương trong tương lai.

Những ngày hội trải nghiệm là sân chơi bổ ích giúp học sinh tiếp cận, làm quen và yêu thích khoa học - công nghệ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để phụ huynh hiểu rõ hơn về vai trò, định hướng và lợi ích mà STEM - AI - Robotics mang lại.

Đại diện Learn to Leap cho biết: “Chúng tôi mong muốn mang những giải pháp giáo dục công nghệ tiên tiến nhất đến với học sinh Việt Nam. Learn to Leap sẽ hỗ trợ nhà trường bằng việc cung cấp thiết bị, học liệu, đào tạo giáo viên và đồng hành trong các hoạt động trải nghiệm, thi đấu công nghệ, góp phần hình thành một thế hệ học sinh tự tin, sáng tạo và đủ năng lực làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên mới”.

STEM - AI - Robotics tiên phong chuyển đổi số trong trường học

Tại Trường THCS Vĩnh Hưng, chương trình có sự tham gia của hơn 700 học sinh. Sân trường quen thuộc được “khoác áo mới”, biến thành một không gian công nghệ hiện đại với các trạm trải nghiệm hấp dẫn: Robotics AI UGOT, Robotics Mindstorm, Lập trình 3D Roblox JemS, STEM Kits, Thực tế ảo Metaverse.

Nhà giáo Trương Thị Mai Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Hưng, phát biểu tại sự kiện diễn ra ngày 14/8.

Học sinh được tự tay lắp ráp, lập trình và điều khiển robot vượt chướng ngại vật, thi đấu đối kháng sôi nổi, hay hóa thân thành “lập trình viên nhí” sáng tạo thế giới ảo trong Roblox. Trải nghiệm thực tế ảo Metaverse cũng khiến các bạn nhỏ thích thú khi được “bước vào” không gian số đầy sắc màu.

Phát biểu tại sự kiện, bà Quán Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng, chia sẻ: “Việc đưa STEM - AI - Robotics vào nhà trường là bước đi đúng đắn, giúp các em sớm tiếp cận khoa học - công nghệ tiên tiến, chuẩn bị nền tảng vững chắc để thích ứng với những biến đổi nhanh của kỷ nguyên công nghiệp 4.0. Về định hướng, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các đơn vị đồng hành để mở rộng những hoạt động trải nghiệm, đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện để nhiều trường học trên địa bàn được tiếp cận mô hình này”.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Trì, cùng tham gia trải nghiệm với học sinh trong Ngày hội STEM - AI - Robotics.

Trường THCS Thanh Trì đã bố trí các phòng học thành những không gian trải nghiệm để học sinh các lớp lần lượt tham gia. Các hoạt động vẫn giữ nguyên sự đa dạng và hấp dẫn: thi đấu robot UGOT, thi đấu robot Mindstorm, lập trình 3D Roblox, trải nghiệm thực tế ảo Metaverse, và hoạt động STEM Kits.

Những trải nghiệm bổ ích giúp các bạn học sinh thêm sáng tạo, tự tin, làm chủ công nghệ

Bạn Lý Gia Hân và Nguyễn Bảo Linh (lớp 6A1, Trường THCS Thanh Trì) cùng bày tỏ sự hứng thú: “Đây là lần đầu tiên chúng em được tham gia trải nghiệm mới lạ như thế này. Những hoạt động này giúp học sinh hiểu hơn về công nghệ, rèn được khả năng tư duy, sự kiên nhẫn và làm việc nhóm. Chúng em mong muốn được học thường xuyên các môn này tại trường để sau này trở thành kỹ sư công nghệ và có thể tạo ra robot của riêng mình”.

Với sự đồng hành của nhà trường, chính quyền địa phương, phụ huynh và các đơn vị hỗ trợ, mô hình STEM - AI - Robotics đang từng bước khẳng định hiệu quả, trở thành hướng đi bền vững cho giáo dục thế kỷ 21.