Bộ GD&ĐT sửa quy chế thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc gia, nhấn mạnh tính liêm chính

TPO - Bộ GD&ĐT dự kiến, các dự án được chọn tham dự cấp quốc gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS - THPT sẽ được công khai, có sự giám sát của toàn xã hội, bảo đảm tính trung thực trong nghiên cứu.

Bộ GD&ĐT cho biết, đơn vị vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS- THPT, trong đó nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính liêm chính trong nghiên cứu khoa học. Các dự án dự thi được chọn tham dự cấp quốc gia được công bố công khai, có sự giám sát của toàn xã hội, bảo đảm tính trung thực trong nghiên cứu.

Theo Bộ GD&ĐT việc bổ sung, sửa đổi Thông tư 06 tập trung vào ba nội dung chính, gồm: cách thức lựa chọn các dự án dự thi Cuộc thi cấp quốc gia; các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Cuộc thi và các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc thi ở cấp đơn vị dự thi.

Bộ GD&ĐT trao giải cho học sinh dự Cuộc thi nghiên cứu Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh THCS và THPT năm học 2024-2025.

Việc bổ sung, sửa đổi thông tư phù hợp với chủ trương tinh giản, gọn nhẹ cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện việc sáp nhập tỉnh, thành phố. Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 06 được ban hành trong bối cảnh sáp nhập từ 63 tỉnh, thành phố thành 34 tỉnh, thành phố, bảo đảm yêu cầu của thực tiễn trong quá trình tổ chức Cuộc thi.

“Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 06 cũng nhấn mạnh hơn yêu cầu nâng cao tính liêm chính trong nghiên cứu khoa học khi quy định rõ đối tượng cụ thể. Các dự án dự thi được chọn tham dự cấp quốc gia cũng sẽ được công bố công khai, có sự giám sát của toàn xã hội, bảo đảm tính trung thực trong nghiên cứu”, Bộ GD&ĐT khẳng định.

Thay đổi cách tính số dự án dự thi tối đa

Theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 06, số lượng dự án dự thi thuộc các sở GDĐT căn cứ vào tỉ lệ phần trăm số dự án dự thi cấp sở GD&ĐT so với tổng số dự án dự thi cấp sở GD&ĐT của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Điều này làm cho việc cử dự án dự thi trở nên công bằng hơn.

Các sở có quy mô và phong trào cuộc thi tốt sẽ được cử số lượng dự án dự thi Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học tương xứng, tránh việc cào bằng và không thực sự khuyến khích phong trào.

Các đơn vị dự thi có quy mô nhỏ được đăng kí tối đa 3 dự án dự thi cấp quốc gia; đơn vị có quy mô lớn được đăng ký tối đa 12 dự án. Quy định này phù hợp với bối cảnh sáp nhập, tinh gọn địa giới hành chính; đồng thời duy trì sự khuyến khích, động viên và khơi dậy phong trào nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Đối với các đơn vị dự thi là trường phổ thông trực thuộc Bộ và cơ quan ngang Bộ, đại học, trường đại học, viện, học viện, mỗi đơn vị được đăng kí tối đa 3 dự án dự thi, tăng 1 dự án so với quy định cũ.

Năm ngoái, Bộ GD&ĐT trao 12 giải Nhất cho học sinh dự thi nghiên cứu Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh THCS và THPT.

Ngay sau đó, một dự án đạt giải nhất có tên "Hệ thống phân loại rác thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo và cảm biến âm thanh" của học sinh Vũ Ngọc Anh và Vũ Đình Đăng Hiển, Trường THPT Nguyễn Siêu (Hưng Yên), bị cho là giống với một sản phẩm của chuyên gia nước ngoài.

Bộ GD&ĐT đã xác minh và huỷ kết quả, thu hồi giải thưởng, Giấy chứng nhận đạt giải của dự án “Hệ thống phân loại rác thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo và cảm biến âm thanh”, lĩnh vực hệ thống nhúng của Sở GD&ĐT Hưng Yên.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm.