'Thuốc võ' – Tinh hoa võ cổ truyền Bình Định

Không phải bác sĩ, cũng chẳng là nhân viên y tế nhưng nhiều võ sư, võ nhân Tây Sơn - Bình Định lại chữa được khá nhiều bệnh nhờ những bài thuốc gia truyền và điểm huyệt.

Những cách hỗ trợ điều trị bệnh như trên đã được các võ sư, võ đường ở Bình Định cũ, nay là Gia Lai thực hiện từ hàng trăm năm qua. Tuy nhiên, kho tàng võ y Tây Sơn - Bình Định thực sự lộ diện khi tỉnh này triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Sưu tầm, nghiên cứu tác dụng các bài thuốc dùng trong võ cổ truyền, và đề xuất hướng bảo tồn, phát huy giá trị của võ y Bình Định".

Hơn 400 năm qua, vùng đất Quy Nhơn – Bình Định luôn nổi tiếng là mảnh đất thượng võ, nơi phát tích của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn vào cuối Thế kỷ 18. Dưới sự lãnh đạo của Vua Quang Trung – Nguyễn Huê, binh lính tinh thông võ nghệ, đội quân Nhà Tây Sơn “bách chiến, bách thắng” đã lập nên bao chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm và thống nhất đất nước.

Với vị trí địa lý - chính trị đặc biệt, Bình Định từng là Kinh đô cổ của nước Việt, nơi giao thương kinh tế Quốc tế trong nhiều thế kỷ, nơi giao thoa và hội tụ của nhiều nền Văn hóa lớn. Trong dòng chảy lịch sử đó, võ cổ truyền Tây Sơn – Bình Định được xem là một trong những Di sản đặc sắc và hiện hữu cho đến ngày nay. Trên mảnh đất địa linh - nhân kiệt này còn nổi tiếng với câu ca dao:

“Ai về Bình Định mà coi,

Con gái Bình Định bỏ roi đi quyền”

Góp phần cho sự đặc sắc và nổi tiếng của Võ Tây Sơn - Bình Định, không thể không nói đến các tinh hoa Y thuật của Võ cổ truyền Bình Định trong việc phục hồi chấn thương trong quá trình luyện tập, thi đấu và chiến đấu. Một trong những tinh hoa và rất phổ biến ở vùng Đất võ Bình Định là Rượu xoa bóp thảo dược mà người dân quen gọi là “thuốc võ”.

Cách đây hơn 30 năm trở về trước, không người dân Bình Định nào lại không biết đến “thuốc võ”. Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi vì loại thuốc xoa bóp này thường có xuất xứ từ các môn phái võ. Mỗi môn phái lại có những bài thuốc khác nhau và được các Võ sư dùng để hỗ trợ phục hồi chấn thương cho các võ sinh, võ sĩ. Người dân trong quá trình lao động, vận động và các hoạt động hằng ngày mà bị chấn thương, bong gân, trật đả đều tìm đến các Võ sư để được xoa nắn và mua “thuốc võ” xoa bóp mang về nhà tự sử dụng rất hiệu quả. Và cái tên “thuốc võ” cũng ra đời từ đó.

Với tính năng làm tăng lưu thông kinh lạc, loại “thuốc võ” này có tác dụng hõ trợ rất tốt cho nhiều trường hợp như: Đau nhức xương khớp ở người trung niên, lớn tuổi; đau mỏi vai gáy, đau lưng cột sống, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa khớp; hỗ trợ giảm xơ cứng cơ khớp do ít vận động, nằm một chỗ, bó bột lâu ngày,… Mất khoảng 20-30 phút sau khi xoa bóp, và chỉ từ 2-3 lần xoa sẽ cảm nhận được tác dụng của thuốc võ.

Ông Trần Quỳnh 70 tuổi ở Ngõ 424, phố Thụy Khuê, TP Hà Nội chia sẻ: “Đây là loại thuốc xoa bóp tốt nhất mà tôi đã từng dùng, nó đã trở thành “cứu tinh” cho các bệnh xương khớp tuổi già của các cụ trong phố Thụy Khuê. Cảm nhận được hiệu quả sau hai ngày xoa bóp nhẹ, và sự thẩm thấu rất nhanh, rất dễ chịu và tôi nhận thấy cần phải chia sẻ với người xung quanh khi họ cần”.

Cụ ông Trần Quỳnh cho biết, đã có sự kết nối với cơ sở sản xuất Thanh Liêm để mong muốn kết nối cho nhiều người, đặc biệt là bệnh đau nhức xương khớp tuổi già. Tôi mong hãng thuốc võ Thanh Liêm sớm có chi nhánh tại Hà Nội và các tỉnh thành khác, vì đây là sản phẩm hữu ích cho mọi nhà.

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của y học hiện đại, các bài dược quý của y học cổ truyền từ ngàn năm qua của dân tộc cũng đang ngày càng mai một và dần đi vào quên lãng. Trong đó có những bài dược quý của y học võ cổ truyền Bình Định.

Với sự trăn trở và mong muốn bảo tồn những bài dược quý và chia sẻ những giá trị đặc sắc của y học cổ truyền dân tộc, hơn 15 năm qua, Cơ sở Thanh Liêm tại Quy Nhơn đã xây dựng thương hiệu cho sản phẩm Rượu xoa bóp của Võ cổ truyền Bình Định thông qua việc hoàn thiện sản phẩm; đăng ký sở hữu trí tuệ; kiểm định và công bố chất lượng sản phẩm; đầu tư bao bì sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của khách hàng,…

Với những sự nỗ lực tích cực của Thanh Liêm, ngày 06/09/2023, sản phẩm Rượu xoa bóp Thanh Liêm được UBND Thành phố Quy Nhơn cấp Giấy Chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương. Đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của UBND Thành phố Quy Nhơn đối với sản phẩm mang tính truyền thống của địa phương và cũng là niềm tự hào của Cơ sở Thanh Liêm trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc.

Sản phẩm Rượu xoa bóp Thanh Liêm là sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai mới, và trở thành sản phẩm thân quen với mọi nhà; món quà quý đặc trưng từ miền đất võ Bình Định gửi đến người thân và bạn bè trong và ngoài nước.