Những bước chạy dũng mãnh của tượng đài điền kinh Nguyễn Văn Lai ở tuổi 40

Trọng Đạt - Như Ý- Công Hướng

TPO - Trên cung đường ngập nắng gió của Nha Trang, Nguyễn Văn Lai vẫn sải những bước chân mạnh mẽ, bền bỉ như suốt hơn một thập kỷ qua. Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp chuyên nghiệp, không chỉ là cuộc đua mà còn là lời chào đầy kiêu hãnh của một tượng đài điền kinh Quân đội trước khi bước sang một hành trình mới.

Những ngày cuối tháng 3, khi thành phố biển Nha Trang bắt đầu rực nắng từ rất sớm, trên các cung đường ven biển, hình ảnh Nguyễn Văn Lai miệt mài tập luyện trở nên quen thuộc. Anh đang chuẩn bị cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, giải đấu cuối cùng của anh trong sự nghiệp VĐV chuyên nghiệp
Ở tuổi 40, anh vẫn giữ nguyên dáng chạy gọn gàng, nhịp chân chắc khỏe, điều đã làm nên tên tuổi của một trong những VĐV vĩ đại nhất điền kinh Việt Nam.
Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng, Nguyễn Văn Lai không chỉ là một VĐV xuất sắc, mà còn là “anh cả” - trụ cột tinh thần của Đoàn Quân đội suốt nhiều năm. Anh sở hữu bảng thành tích đồ sộ với 6 HCV SEA Games (trong tổng số 11 huy chương), 11 lần vô địch quốc gia cự ly 10.000m, 13 lần vô địch quốc gia cự ly 5.000m.
Không dừng lại ở đó, anh từng nắm giữ hai kỷ lục quốc gia ở cự ly 5.000m (2015) và 10.000m (2014), thậm chí còn lập kỷ lục Đông Nam Á ở nội dung 5.000m. Trên đấu trường Đại hội Thể dục thể thao, anh cũng để lại dấu ấn với 2 kỷ lục: 5.000m năm 2014 (tự phá kỷ lục do chính mình lập năm 2010) và 10.000m năm 2022, trước khi nói lời chia tay đường track.
Rời đường chạy sân vận động, Nguyễn Văn Lai bước vào marathon - một hành trình hoàn toàn khác. Nhưng ngay cả khi đã bước sang tuổi “nghỉ hưu” theo cách gọi của thể thao đỉnh cao, anh vẫn chứng minh được bản lĩnh của một “chiến binh đường dài” thực thụ. Ba mùa giải Tiền Phong Marathon liên tiếp từ 2023 đến 2025, anh đều giành ngôi Á quân, minh chứng cho sự bền bỉ và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.
Không chỉ thi đấu, Nguyễn Văn Lai còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội Quân đội trong hành trình bảo vệ ngôi Nhất toàn đoàn. Sự hiện diện của anh trên đường chạy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là nguồn động lực cho các VĐV trẻ.
Tiền Phong Marathon 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây có thể là lần cuối cùng người ta thấy Nguyễn Văn Lai thi đấu với tư cách VĐV chuyên nghiệp trong màu áo Quân đội. Anh không còn nói nhiều về thành tích. Điều anh hướng tới là một cuộc đua trọn vẹn, nơi anh có thể “cháy hết mình” thêm một lần nữa.
Sau giải đấu này, một chương mới sẽ mở ra. Nguyễn Văn Lai sẽ chính thức chuyển sang vai trò huấn luyện viên của đội tuyển điền kinh Quân đội, nơi anh tiếp tục gắn bó, nhưng ở một vị trí khác. Ở đó, anh không chỉ truyền đạt kỹ thuật, mà còn truyền đi kinh nghiệm, ý chí và tinh thần thi đấu đã được hun đúc qua hơn một thập kỷ đỉnh cao.
Có thể anh sẽ xuất hiện trên những cung đường phong trào, với một tâm thế nhẹ nhàng hơn. Nhưng với điền kinh Việt Nam, Nguyễn Văn Lai sẽ luôn là một tượng đài. Và tại Nha Trang, giữa nắng gió miền Trung, những bước chạy dũng mãnh ấy đang viết nên chương cuối trong sự nghiệp chuyên nghiệp: lặng lẽ, bền bỉ và đầy tự hào.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27 - 29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục hơn 12.000 VĐV mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt, trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao toàn quốc.

