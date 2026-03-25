Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, 14h00 ngày 25/3: Chờ cánh chim lạ

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, giao hữu quốc tế lúc 14h00 ngày 25/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên. HLV Đinh Hồng Vinh hứa hẹn dùng nhiều nhân tố mới nhằm xây dựng đội hình cho tương lai.

HLV Hồng Vinh (ngoài cùng bên phải) trong cuộc họp báo trước giải

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên

Cho dù cầu thủ Việt kiều Antonio Moric bị gạch tên vào phút chót, U23 Việt Nam vẫn có nhiều nhân tố mới tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026. Chia sẻ trong cuộc họp báo trước giải, HLV Đinh Hồng Vinh không ngần ngại tiết lộ mục tiêu chính của U23 Việt Nam là thử nghiệm đội hình và xây dựng lực lượng cho tương lai.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: ““Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng, giúp đội bóng có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng mạnh như U23 Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Thái Lan. Mục tiêu chính của chúng tôi tại giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai”.

U23 Việt Nam đến Trung Quốc với đội hình kết hợp giữa các cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và những gương mặt trẻ giàu tiềm năng. Trong đó có các nhân tố từng thi đấu tại VCK U23 châu Á như Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận…, cùng với lực lượng mới được trẻ hóa ở độ tuổi 21.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Triều Tiên. Đây được đánh giá là đội bóng khá “bí ẩn”, với dàn cầu thủ thi đấu trong nước và có rất ít thông tin. Với những gì bóng đá Triều Tiên thể hiện trong thời gian vừa qua, đây được xem là đối thủ rất khó chơi. Các cầu thủ Triều Tiên nổi bật ở sức mạnh và thể lực, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam, đặc biệt khi hai đội phải ra sân sớm.

Các trận đấu chính thức gần nhất của U23 Triều Tiên được ghi nhận đã diễn ra từ Asiad 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Vì vậy, đội bóng này không chỉ là “ẩn số” với người hâm mộ mà còn với cả chính các đối thủ của họ ở giải CFA Team China – Tây An 2026. Điều này cũng sẽ thử thách sự linh hoạt của ban huấn luyện U23 Việt Nam cũng như các cầu thủ trong trận đấu chiều nay.

Phong độ U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Trần Hải Anh, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Cảnh Tài, Trần Thành Trung, Nguyễn Quang Vinh, Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Đăng Dương

Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 1-1 U23 Triều Tiên

