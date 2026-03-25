Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, 14h00 ngày 25/3: Chờ cánh chim lạ

HLV Hồng Vinh (ngoài cùng bên phải) trong cuộc họp báo trước giải

Cho dù cầu thủ Việt kiều Antonio Moric bị gạch tên vào phút chót, U23 Việt Nam vẫn có nhiều nhân tố mới tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026. Chia sẻ trong cuộc họp báo trước giải, HLV Đinh Hồng Vinh không ngần ngại tiết lộ mục tiêu chính của U23 Việt Nam là thử nghiệm đội hình và xây dựng lực lượng cho tương lai.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: ““Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng, giúp đội bóng có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng mạnh như U23 Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Thái Lan. Mục tiêu chính của chúng tôi tại giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai”.

U23 Việt Nam đến Trung Quốc với đội hình kết hợp giữa các cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và những gương mặt trẻ giàu tiềm năng. Trong đó có các nhân tố từng thi đấu tại VCK U23 châu Á như Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận…, cùng với lực lượng mới được trẻ hóa ở độ tuổi 21.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Triều Tiên. Đây được đánh giá là đội bóng khá “bí ẩn”, với dàn cầu thủ thi đấu trong nước và có rất ít thông tin. Với những gì bóng đá Triều Tiên thể hiện trong thời gian vừa qua, đây được xem là đối thủ rất khó chơi. Các cầu thủ Triều Tiên nổi bật ở sức mạnh và thể lực, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam, đặc biệt khi hai đội phải ra sân sớm.

Các trận đấu chính thức gần nhất của U23 Triều Tiên được ghi nhận đã diễn ra từ Asiad 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Vì vậy, đội bóng này không chỉ là “ẩn số” với người hâm mộ mà còn với cả chính các đối thủ của họ ở giải CFA Team China – Tây An 2026. Điều này cũng sẽ thử thách sự linh hoạt của ban huấn luyện U23 Việt Nam cũng như các cầu thủ trong trận đấu chiều nay.

Phong độ U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên