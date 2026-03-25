Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan, 18h35 ngày 25/3: Hình hài lộ diện

TPO - Nhận định bóng đá U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan, Giải CFA Team China 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả 2 đội đều mang tới giải một đội hình rất khác so với 2 tháng trước. Do vậy mà trận ra quân sẽ là dịp để NHM hình dung ra sức mạnh thực sự của 2 đội bóng này.

Nhận định trước trận đấu U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan

Trong quá trình chuẩn bị cho Á vận hội sẽ diễn ra vào cuối năm nay, U23 Thái Lan đã nhận lời tham dự giải Tứ hùng tại Trung Quốc. Trong trận ra quân, U23 Thái Lan gặp chính đội chủ nhà và cặp đôi này sẽ tái hiện màn so tài của 2 đội tại vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1 vừa qua.

Đó là một trận đấu mà cả hai đã khiến người hâm mộ thất vọng. U23 Trung Quốc hầu như không tấn công mà thực tế là ngay cả khi có cơ hội tấn công thì họ cũng không biết cách triển khai. Trong trận đấu, U23 Thái Lan đã hơn một lần mắc sai lầm ngay trước khung thành song các chân sút U23 Trung Quốc dường như không biết cách tận dụng.

Trong khi đó, lối chơi của U23 Thái Lan rất chân phương. Họ hầu như chỉ tấn công dựa vào một vài cá nhân nổi bật, đặc biệt là Sanron. Cách dàn xếp ấy không khiến hàng phòng ngự với thủ môn Li Hao của Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Và kết quả là 2 đội chia điểm bằng tỷ số hòa không đều, mang tới tấm vé đi tiếp cho U23 Trung Quốc và tiễn U23 Thái Lan về nước sớm.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan

Trong lần gặp lại này, cả 2 chứng kiến nhiều xáo trộn trong đội hình. U23 Trung Quốc phải chia quân chủ lực cho đội tuyển quốc gia khi có tới 9 thành viên từng vào chung kết U23 châu Á 2026 được triệu tập lên đội tuyển của các đàn anh trong khi thủ môn số một Li Hao dính chấn thương nên không thể tham dự giải đấu.

Về phía U23 Thái Lan, họ cũng mất nhiều trụ cột cho đội tuyển quốc gia trong bối cảnh Voi chiến đang rất cần một chiến thắng để đi tiếp ở vòng loại Cúp châu Á. Cộng thêm chấn thương của một vài trụ cột, U23 Thái Lan không thể gọi đội hình tối ưu cho giải đấu lần này.

Cả 2 đội đều không triệu tập lực lượng tối ưu. Nhưng Trung Quốc vẫn được đánh giá tốt hơn Thái Lan. Thứ nhất là sự chuẩn bị của Trung Quốc. Họ đăng cai giải đấu nên rất kỳ vọng vào những chiến thắng. Đó là lý do Trung Quốc hội quân 2 tuần trong khi Thái Lan chỉ lắp ráp đội hình rồi lên đường dự giải trong vòng 5 ngày.

Những cái tên từng trở thành điểm tựa cho họ như Yotsakorn, Seksan hay Sanron sẽ không có mặt ở giải đấu khiến dàn cầu thủ trẻ xứ chùa vàng đối diện nhiều hoài nghi. Trận ra quân gặp U23 Trung Quốc, NHM phần nào sẽ được thấy một “hình hài” không trọn vẹn của U23 Thái Lan.