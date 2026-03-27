Sôi động phố biển Nha Trang

TPO - Trong nhịp đếm ngược sôi động của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026, phố biển Nha Trang như đang khoác lên mình diện mạo rực rỡ, căng tràn sức sống. Dọc các tuyến đường, phướn và băng rôn rực màu nối dài, lan tỏa không khí của một giải chạy lâu đời nhất Việt Nam.

Những ngày này, dọc các trục đường trung tâm của phố biển Nha Trang - Khánh Hòa, đặc biệt trên những cung đường sẽ diễn ra các cự ly thi đấu Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 (Tiền Phong Marathon 2026), đâu đâu cũng ngập tràn sắc màu rực rỡ của những tấm phướn, băng rôn tuyên truyền về giải. Tất cả như đang “hâm nóng” bầu không khí, khiến cả phố biển rộn ràng trong nhịp đếm ngược trước giờ “G”.

Các tấm phướn tuyên truyền về giải được treo dọc các tuyến đường phố biển Nha Trang. Ảnh: Trương Định.

Ngay từ sáng sớm, khi ánh bình minh còn e ấp sau đường chân trời, bãi biển Nha Trang đã bắt đầu nhộn nhịp. Từng tốp người dân, du khách khởi động ngày mới bằng việc tắm biển, chạy bộ tập luyện trên cung đường ven biển thơ mộng. Dòng người cũng trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn với sự góp mặt của các "chân chạy" từ khắp nơi đổ về. Các VĐV này đang tranh thủ luyện tập, làm quen khí hậu, cung đường trước ngày thi đấu.

Tiền Phong Marathon 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27 - 29/3, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước.

Các VĐV khởi động, tập luyện những ngày qua trên các cung đường của phố biển Nha Trang. Ảnh: Công Hướng

Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 vận động viên (VĐV) mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao toàn quốc.

Nha Trang gây thương nhớ

Anh Nguyễn Quốc Khánh - Chủ nhiệm CLB Quy Nhơn Morning Run - chia sẻ, rất ấn tượng và cảm xúc khi quay lại Nha Trang tham gia giải Tiền Phong Marathon 2026. Là người từng nhiều lần đến phố biển du lịch và tham gia các giải chạy bộ tại đây, anh Khánh vẫn giữ nguyên cảm giác háo hức mỗi lần quay lại.

“Ngoài cảnh quan thiên nhiên, thời tiết lý tưởng, tôi còn ấn tượng về chất lượng dịch vụ ăn uống và lưu trú tại phố biển Nha Trang. Đồ ăn phong phú, đa dạng, nếu tìm hiểu có thể tìm thấy những quán ăn đặc sản địa phương ngon”, anh Khánh chia sẻ.

CLB Quy Nhơn Morning Run.

Theo anh Khánh, với một runner, việc được thi đấu trên cung đường ven biển mang lại trải nghiệm rất đặc biệt. Anh Khánh cho biết, cảm xúc lần này càng thêm háo hức khi có cơ hội cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của phố biển qua từng bước chạy, đi qua những địa danh, thắng cảnh nổi bật mà ban tổ chức đã khéo léo "sắp đặt" trên đường đua. CLB Quy Nhơn Morning Run tham gia giải Tiền Phong Marathon 2026, với số lượng khoảng 50 thành viên, đa số ở các cự ly 21km và 42km nhằm trải nghiệm cung đường gần như chạy dọc bờ biển Nha Trang. Các thành viên cũng kỳ vọng sẽ đạt được thành tích cá nhân tốt nhất.

Từng có quãng thời gian sinh sống tại Nha Trang, dẫu không dài, nhưng trong tôi, nơi đây là miền ký ức đầy thân thuộc, nơi nhịp sống hiền hòa len lỏi trong từng góc phố và con người luôn ấm áp, chân tình.

Cuối tuần trước, theo chân cô bạn Trương Hân (đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang), trong hành trình chinh phục núi Cô Tiên (phường Bắc Nha Trang) - một “tọa độ” quen thuộc của những người mê leo núi, săn ảnh và tìm kiếm không gian thoáng đãng. Hân bảo, đây là điểm đến quen thuộc mỗi dịp cuối tuần của nhóm bạn.



Theo Trương Hân, núi Cô Tiên, có 3 đỉnh, muốn chinh phục cũng không phải dễ, nếu người chưa quen phải mất đến hơn 1 giờ đồng hồ. Nhưng khi đặt chân lên đỉnh 2 và đỉnh 3, mọi mệt mỏi dường như tan biến, bởi trước mắt là toàn cảnh Nha Trang hiện ra trọn vẹn, đầy cuốn hút.

Du khách dạo biển, tận hưởng không gian ven biển Nha Trang. Ảnh : Trương Định.

Chiều xuống, ánh nắng dịu dần cũng là lúc các cung đường ven biển Nha Trang trở nên nhộn nhịp hơn. Người dân, du khách thích thú ngâm mình trong làn nước biển xanh mát; người đạp xe, đi bộ tập thể dục hay các VĐV tăng cường tập luyện tạo nên một khung cảnh sôi động.

Khi màn đêm buông, phố biển Nha Trang lại mang một vẻ đẹp khác, lung linh và quyến rũ. Dọc cung đường ven biển, ánh đèn vàng trải dài, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa hiện đại.

Ngoài cảnh quan và bề dày văn hóa, có lẽ ẩm thực chính là “sợi dây” níu chân du khách ở Nha Trang. Bên cạnh hải sản tươi ngon làm nên thương hiệu, phố biển còn mê hoặc bởi những món dân dã, như chiếc bánh căn nóng hổi bên bếp than, tô bánh canh đậm đà, bún cá thanh ngọt hay nem nướng thơm lừng… tất cả đều mang những tinh tế khiến ai thưởng thức cũng phải nhớ mãi.

Góc nhìn phố biển Nha Trang từ núi Cô Tiên.