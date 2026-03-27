Khánh Hòa: Thử ngay món gỏi cá mai chuẩn vị khi đến Nha Trang

TPO - Đến Nha Trang - Khánh Hòa đừng chỉ ngắm biển xanh cát trắng mà hãy một lần thử gỏi cá mai tươi rói ở làng chài Vĩnh Trường để cảm nhận trọn vẹn vị mặn mòi, tinh túy của biển cả trong từng cuốn giản dị mà khó quên.

Từ tinh mơ, bến cá dân sinh Vĩnh Trường (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã rộn ràng tiếng nói cười. Khi những con thuyền vừa cập bến, những người phụ nữ nhanh tay chọn lựa từng thúng cá mai tươi rói để kịp bán hoặc chế biến trong ngày.

Từ lâu nay, cá mai - loài cá nhỏ, thân trong, thịt ngọt đã trở thành nguyên liệu quen thuộc để làm nên món gỏi cá đặc trưng của người dân phố biển Nha Trang.

Bến cá dân sinh Vĩnh Trường nhộn nhịp. Ảnh: Như Ý.

Ngồi trong quầy hàng, cô Bùi Thị Lượm - người dân gắn bó lâu năm với làng chài Vĩnh Trường, cũng là người bán gỏi cá mai - chia sẻ: "Cá mai muốn ngon phải thật tươi. Tụi tôi thường lấy cá trực tiếp từ ghe vừa vào bờ. Có khi quen mối rồi, ngư dân gọi trước, cá vừa cập bến là mình ra lấy liền. Cá để lâu là mất độ trong và ăn không còn ngọt nữa".

Theo cô Lượm, nguồn cá phụ thuộc nhiều vào thời tiết và con nước. Những ngày biển êm, cá nhiều, không khí làng chài nhộn nhịp hơn hẳn. Ngược lại, khi biển động, sản lượng ít đi, giá cá cũng nhích lên theo.

Cô Bùi Thị Lượm vui vẻ chia sẻ về việc chọn mua cá mai tươi.

Sau khi được thu mua về, cá mai được làm sạch, rút xương, trộn cùng thính, hành, ớt và các loại rau sống. Tất cả được cuốn trong bánh tráng, ăn kèm nước chấm đậm đà. Cái hay của món ăn nằm ở sự hòa quyện. Vị ngọt thanh của cá tươi, vị bùi của đậu phộng, vị chát nhẹ của rau, thêm chút cay nồng của ớt… tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa.

"Khách tới đây ăn lần đầu thường ngại vì cá sống, nhưng ăn rồi thì ghiền. Quan trọng là cá phải thật tươi và làm kỹ thì không hề tanh", cô Lượm nói.

Không chỉ là món ăn, gỏi cá mai còn là một phần sinh kế của nhiều gia đình ở làng chài Vĩnh Trường. Trong khi đàn ông ra khơi, phụ nữ ở nhà đảm nhận việc buôn bán và chế biến. Gỏi cá được làm ngay tại chỗ, phục vụ du khách hoặc bán cho các quán ăn.

Cá mai được làm sạch, rút xương, trộn cùng gia vị.

Dọc tuyến đường Võ Thị Sáu (ở làng chài Vĩnh Trường) hình ảnh những người phụ nữ ngồi trộn cá, tay thoăn thoắt, miệng chuyện trò đã trở thành nét quen thuộc. Công việc tuy giản dị nhưng giúp họ có thêm thu nhập ổn định, nhất là trong bối cảnh nghề biển ngày càng nhiều khó khăn.

Giữa sự phát triển nhanh của đô thị du lịch, làng chài Vĩnh Trường vẫn như một “khoảng lặng” lưu giữ hồn biển. Những món ăn như gỏi cá mai, gỏi ốc giấy không chỉ đơn thuần là ẩm thực, mà còn là ký ức, là văn hóa của cư dân ven biển.

Gỏi cá có sự cân bằng giữa vị chua nhẹ của chanh, vị ngọt tự nhiên từ cá và mùi thơm đặc trưng của rau sống đi kèm.

Anh Trần Minh Đức - du khách Hà Nội - chia sẻ: "Ban đầu tôi khá e dè vì cá sống, nhưng khi thử rồi thì bất ngờ vì vị rất ngọt, không hề tanh. Cách cuốn cùng rau và nước chấm tạo nên hương vị rất riêng mà ở nơi khác khó có được".