Nườm nượp đi chợ đêm Nha Trang

Phùng Quang - Trương Định

TPO - Nằm ở khu vực trung tâm và gần các tuyến phố du lịch và bãi biển, chợ đêm Nha Trang là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước mỗi khi đặt chân đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nha Trang không chỉ nổi tiếng với những bãi biển xanh trong và khí hậu ôn hòa, mà còn hấp dẫn du khách bởi đời sống về đêm sôi động. Trong đó, chợ đêm Nha Trang﻿ là một điểm đến không thể bỏ qua, nơi hội tụ ẩm thực, mua sắm và văn hóa đặc trưng của phố biển.
Chợ đêm nằm ngay khu vực trung tâm, gần đường Trần Phú﻿ - tuyến đường ven biển đẹp nhất Nha Trang. Chợ thường bắt đầu hoạt động từ khoảng 18h đến khuya, khi thành phố lên đèn không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Bước vào chợ đêm, du khách sẽ cảm nhận được sự sôi động với hàng trăm gian hàng san sát nhau. Các gian hàng được bày trí đa dạng, từ đồ thủ công mỹ nghệ, quần áo, phụ kiện cho đến các sản phẩm lưu niệm mang đậm dấu ấn biển như vỏ sò, ngọc trai, tranh cát…
Không chỉ du khách trong nước, nhiều du khách quốc tế﻿ cũng tỏ ra hài lòng với không gian và cách tổ chức của chợ đêm. Sự tiện lợi, tập trung nhiều loại hàng hóa trong một không gian đi bộ an toàn giúp chợ đêm trở thành điểm dừng chân quen thuộc trong hành trình khám phá Nha Trang. "Các gian hàng được sắp xếp gọn gàng, giá cả rõ ràng và hợp lý. Tôi có thể mua quà lưu niệm, quần áo và tận hưởng không gian sôi động ở đây trong một buổi tối. Điều này rất thuận tiện cho du khách quốc tế như chúng tôi", anh Hyun-woo (du khách Hàn Quốc) chia sẻ.
Chợ đêm Nha Trang có 115 gian hàng, với đầy đủ các nhóm hàng phục vụ nhu cầu mua sắm và tham quan của du khách, từ quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện thời trang đến quà lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ... Nhiều du khách lựa chọn đây là nơi mua quà sau chuyến đi, bởi sản phẩm mang đậm dấu ấn biển và nét văn hóa địa phương.
Không khí mỗi tối ở chợ đêm Nha Trang luôn sôi động Một điều khá thú vị, những người bán hàng ở chợ đêm đều rất nhanh nhạy với thời cuộc. Khi khách Nga, Hàn Quốc và Trung Quốc đến Nha Trang ngày càng nhiều, họ nhanh chóng học thêm tiếng Hoa, tiếng Nga để giao tiếp. Các nhân viên bán hàng cũng rất giỏi ngoại ngữ. Chị Lan Anh (du khách Hà Nội) cho biết, đến đây cảm giác rất gần gũi, không quá sang trọng nhưng lại đầy sức sống. "Tôi thấy không khí chợ đêm rất nhộn nhịp. Khi đến một địa điểm du lịch, tôi rất thích khung cảnh tấp nập, vui tươi như thế này", chị Lan Anh nói.
Chợ đêm Nha Trang là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá một Nha Trang năng động và đầy màu sắc về đêm. Dù bạn muốn thưởng thức ẩm thực, mua quà lưu niệm hay đơn giản là dạo chơi, nơi đây chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm đáng nhớ.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: "Đón ánh bình minh". Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000-15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

#chợ đêm Nha Trang #đường Trần Phú #chợ đêm #du khách quốc tế #văn hóa địa phương.

