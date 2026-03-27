Khách sạn Potique: điểm dừng tinh tế giữa nhịp chạy tại Nha Trang

Cuối tháng Ba, khi ánh nắng trải dài trên dải biển miền Trung, Nha Trang bước vào một nhịp điệu khác: sôi động, giàu năng lượng và đầy cảm hứng. Hàng nghìn vận động viên hội tụ về đây cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 67, mang theo những mục tiêu cá nhân và hành trình chinh phục giới hạn.

Nhưng sau mọi hành trình, luôn cần một nơi để trở về - nơi cơ thể được nghỉ ngơi và tinh thần được tái tạo.

Tọa lạc trên đường Hùng Vương, ngay trung tâm thành phố Nha Trang, khách sạn Potique hiện diện như một khoảng lặng tinh tế giữa nhịp sống biển năng động. Chỉ cách bờ biển vài phút đi bộ, khách sạn mang đến một trải nghiệm vừa kết nối, vừa tách biệt - nơi du khách có thể dễ dàng hòa mình vào nhịp sống địa phương, nhưng vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết của một không gian nghỉ dưỡng cao cấp.

Lấy cảm hứng từ kiến trúc Đông Dương, Potique không theo đuổi sự xa hoa phô trương, mà tạo dấu ấn bằng chiều sâu thẩm mỹ. Những đường nét cổ điển Pháp hòa quyện cùng chất liệu và tinh thần phương Đông, tạo nên một không gian mang tính kể chuyện, nơi từng chi tiết đều được chắt lọc để gợi lên cảm xúc.

Cái tên “Potique” - sự kết hợp giữa “Poem” và “Boutique” - phần nào phản ánh triết lý đó: một không gian lưu trú không chỉ để ở, mà để cảm nhận.

Mỗi căn phòng tại Potique được thiết kế như một khoảng thở. Tầm nhìn hướng biển hoặc khu vườn xanh mát, ánh sáng tự nhiên và gam màu trầm ấm tạo nên một trải nghiệm nghỉ dưỡng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đặc biệt phù hợp để phục hồi sau những hoạt động thể chất cường độ cao.

Trải nghiệm tại đây không dừng lại ở không gian lưu trú. Hồ bơi vô cực trên tầng thượng, khu spa, phòng gym hay những lựa chọn ẩm thực mang bản sắc riêng từ Việt Nam đến quốc tế tạo nên một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh. Với những du khách tìm kiếm chiều sâu văn hóa, các hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương mang đến một góc nhìn khác về Nha Trang: gần gũi và giàu bản sắc hơn.

Đồng hành cùng Giải Marathon Báo Tiền Phong năm nay, Potique không chỉ hiện diện như một nhà tài trợ, mà như một phần của hành trình - nơi những bước chạy khép lại và một trạng thái cân bằng mới bắt đầu.

“Chúng tôi tin rằng mỗi hành trình đều cần một không gian để tái tạo năng lượng, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần,” Ông Trương Minh Toàn - Tổng Quản lý khách sạn Potique chia sẻ. “Việc đồng hành cùng giải marathon lần này cũng là cách chúng tôi góp phần lan tỏa lối sống tích cực, đồng thời mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng mang tính cá nhân hóa và bền vững hơn.”

Với những giải thưởng quốc tế mà Potique đã nhận được như World Travel Awards, Travel + Leisure Luxury Awards, Tripadvisor Travelers’ Choice, Haute Grandeur Global Awards, Luxury Lifestyle Awards và World Luxury Hotel Awards, Potique từng bước khẳng định vị thế trong phân khúc lưu trú cao cấp tại Nha Trang, không chỉ bằng tiêu chuẩn dịch vụ, mà bằng cách tạo ra những trải nghiệm có chiều sâu và cảm xúc.