Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan 0-1 (H1): Thủng lưới sớm

TPO - Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan lúc 14h00 hôm nay 28/3 tại CFA Team China 2026. Sau trận hòa U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam hướng đến chiến thắng trước kình địch cùng khu vực.

report U23 Việt Nam tạo cơ hội 12': U23 Việt Nam có tình huống tấn công có nét đầu tiên, nhưng Teekawin của Thái Lan giải nguy kịp thời. report U23 Thái Lan gây sức ép 7': U23 Thái Lan đẩy cao đội hình pressing tầm cao khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Các trung vệ áo trắng không thể triển khai bóng như kế hoạch. goal VÀO! U23 Thái Lan mở tỷ số sớm 2': Ngay ở phút thứ 2, U23 Thái Lan đã vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của cầu thủ số 10. start Trận đấu bắt đầu report HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao khả năng phản công nhanh của U23 Thái Lan Chia sẻ trước trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "U23 Thái Lan là tập thể chất lượng, nhiều cầu thủ thi đấu ở các giải chuyên nghiệp nên khả năng xử lý tình huống và chịu áp lực rất tốt. Họ có lối chơi kỹ thuật, tốc độ và chuyển trạng thái rất nhanh". tatic Đội hình xuất phát U23 Việt Nam

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Sau lượt trận đầu tiên ở CFA Team China 2026, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng có 1 điểm. Cả hai đại diện đến từ Đông Nam Á đều gây ấn tượng ở trận ra quân khi gặp các đối thủ mạnh hơn. U23 Việt Nam dẫn trước U23 Triều Tiên trong phần lớn trận đấu trước khi bị gỡ hòa 1-1 ở cuối trận. Trong khi đó, U23 Thái Lan thậm chí dẫn trước chủ nhà U23 Trung Quốc 2-0 sau hiệp 1 nhưng không bảo vệ được chiến thắng.

Với tinh thần thử nghiệm hướng đến tương lai, ban huấn luyện U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ có những điều chỉnh trong trận đấu với U23 Thái Lan chiều nay. Giống như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan cũng sử dụng nhiều cầu thủ U21 để tích lũy kinh nghiệm cho các giải đấu chính thức trong năm tới. Dù vậy, họ được đánh giá cao hơn khá nhiều, với dàn ngôi sao đang chơi ở Thái League và “thần đồng” Thiraphat Puethong – người đang khoác áo Consadole Sapporo của Nhật Bản.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan trên kênh nào, ở đâu?

Giống như trận đấu trước, trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan chiều nay không có sóng trực tiếp từ ban tổ chức. Chính vì vậy, người hâm mộ không thể xem trực tiếp trận đấu này trên bất cứ nền tảng nào, từ VTV, FPT Play, TV360 cho đến các đường link trên internet.

Đây là điều rất đáng tiếc, bởi lẽ các trận đấu giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan luôn được người hâm mộ đặc biệt quan tâm chờ đón. Tuy nhiên, các bạn có thể cập nhật các diễn biến mới nhất và tỷ số trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan trên TPO.