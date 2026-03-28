U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan tại giải CFA Team China 2026

Không có bất ngờ nào xảy ra, U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan khi để thủng lưới ngay ở phút đầu tiên. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh có màn trình diễn mờ nhạt và khá may mắn khi chỉ thua 1 bàn.
90+3': U23 Thái Lan phản công nhanh, Cao Văn Bình băng ra cản phá không thành công. Tuy nhiên, số 9 của Thái Lan lại sút bóng ra ngoài khi đối mặt với khung thành trống.
Thời gian bù giờ khá ít so với các tình huống nằm sân của U23 Thái Lan.
86': U23 Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công, nhưng hoàn toàn bế tắc khi U23 Thái Lan chủ động phòng ngự chặt.
80': Trong những phút vừa qua, các cầu thủ U23 Thái Lan liên tục nằm sân khiến trận đấu bị bẻ vụn.
68': Saelao thoát xuống rất nhanh bên cánh phải, nhưng một hậu vệ áo trắng kịp băng về xoạc trúng bóng trước khi số 8 dứt điểm. Trọng tài quan sát rất rõ tình huống và cho rằng hậu vệ U23 Việt Nam không phạm lỗi.
63': U23 Thái Lan vẫn đang duy trì thế trận áp đảo và tạo ra các cơ hội nguy hiểm rõ ràng hơn. Ở hướng ngược lại, hàng công của U23 Việt Nam hoàn toàn bị chia cắt và chưa có tình huống phối hợp đáng chú ý nào trong hiệp 2.
56': U23 Thái Lan phản công nhanh sắc bén, số 10 thoát xuống và chuyền bóng ngang khi thủ môn Cao Văn Bình băng ra chắn. Tuy nhiên, một cầu thủ Thái Lan khác dứt điểm bị hậu vệ U23 Việt Nam cản lại.
51': U23 Việt Nam vẫn gặp khó trước lối chơi áp sát quyết liệt của U23 Thái Lan. Các cầu thủ áo trắng không thể cầm bóng tấn công.
46': Bước vào hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh tung một loạt cầu thủ mới vào sân.
45+2': Số 8 của U23 Thái Lan, Saelao có liền 2 cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Anh đang tỏ ra rất vô duyên trong hiệp 1.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan.
44': U23 Việt Nam đang tấn công rất bế tắc. Thái Bá Đạt vừa quyết định sút bóng từ khoảng cách gần 30m và bóng đi không chính xác.
37': U23 Thái Lan đá khá rát khiến nhiều cầu thủ U23 Việt Nam phải nằm sân từ đầu trận. Bây giờ, đến lượt Mai Quốc Tú cần nhân viên y tế trợ giúp.
32': Công Phương bị đội trưởng U23 Thái Lan vào bóng nguy hiểm nhưng trọng tài không thổi phạt. Nguyên Hoàng lập tức áp sát phạm lỗi với đối thủ khiến không khí trở nên căng thẳng.
24': Từ quả đá phạt góc của Thành Trung, Lê Thắng Long bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi chệch khung thành U23 Thái Lan rất xa.
19': Hàng thủ U23 Việt Nam để lọt Saelao thoát xuống đối mặt với thủ môn Cao Văn Bình. Số 8 bấm bóng kỹ thuật đánh bại Văn Bình, nhưng rất may bóng đi ra ngoài.
12': U23 Việt Nam có tình huống tấn công có nét đầu tiên, nhưng Teekawin của Thái Lan giải nguy kịp thời.
7': U23 Thái Lan đẩy cao đội hình pressing tầm cao khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Các trung vệ áo trắng không thể triển khai bóng như kế hoạch.
2': Ngay ở phút thứ 2, U23 Thái Lan đã vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của cầu thủ số 10.
Chia sẻ trước trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "U23 Thái Lan là tập thể chất lượng, nhiều cầu thủ thi đấu ở các giải chuyên nghiệp nên khả năng xử lý tình huống và chịu áp lực rất tốt. Họ có lối chơi kỹ thuật, tốc độ và chuyển trạng thái rất nhanh".
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan
Sau lượt trận đầu tiên ở CFA Team China 2026, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng có 1 điểm. Cả hai đại diện đến từ Đông Nam Á đều gây ấn tượng ở trận ra quân khi gặp các đối thủ mạnh hơn. U23 Việt Nam dẫn trước U23 Triều Tiên trong phần lớn trận đấu trước khi bị gỡ hòa 1-1 ở cuối trận. Trong khi đó, U23 Thái Lan thậm chí dẫn trước chủ nhà U23 Trung Quốc 2-0 sau hiệp 1 nhưng không bảo vệ được chiến thắng.
Với tinh thần thử nghiệm hướng đến tương lai, ban huấn luyện U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ có những điều chỉnh trong trận đấu với U23 Thái Lan chiều nay. Giống như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan cũng sử dụng nhiều cầu thủ U21 để tích lũy kinh nghiệm cho các giải đấu chính thức trong năm tới. Dù vậy, họ được đánh giá cao hơn khá nhiều, với dàn ngôi sao đang chơi ở Thái League và “thần đồng” Thiraphat Puethong – người đang khoác áo Consadole Sapporo của Nhật Bản.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan trên kênh nào, ở đâu?
Giống như trận đấu trước, trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan chiều nay không có sóng trực tiếp từ ban tổ chức. Chính vì vậy, người hâm mộ không thể xem trực tiếp trận đấu này trên bất cứ nền tảng nào, từ VTV, FPT Play, TV360 cho đến các đường link trên internet.
Đây là điều rất đáng tiếc, bởi lẽ các trận đấu giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan luôn được người hâm mộ đặc biệt quan tâm chờ đón. Tuy nhiên, các bạn có thể cập nhật các diễn biến mới nhất và tỷ số trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan trên TPO.